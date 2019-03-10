أستاذ بالأزهر: نشر الشائعات دون التثبت من صحتها.. حرام شرعًا

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أكد أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين جامعة الأزهر الدكتور علي محمد الأزهري، “أن نشر الشائعات يعد حرام شرعًا”.

وأوضح، “حذرنا الله جل وعلا من نشر الأخبار الكاذبة، أو نشر الشائعات، وتصديقها، والعمل على ترويجها، كما طالبنا الله جل وعلا، بضرورة التثبت، حيث قال سبحانه تعالى، “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

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نشر الشائعات دون التثبت من صحتها.. حرام شرعًا

وأضاف الدكتور علي محمد الأزهري، “إن الشائعة جاءت فى القرآن الكريم، بمعنى الإرجاف، حيث قال الله جل وعلا: “لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا”.

وأضاف إن، “تلك الآية الشيخ ابن جزى فقال فى تفسيرها، قوم كانوا يشيعون أخبار السوء ويخوفون المسلمين”.

وأوضح الدكتور علي محمد الأزهري، “لهذا أمرنا الله جل وعلا، بعدم الانسياق خلف الشائعات، ولابد من أخذ الخبر، و المعلومة من مصدرها”.

وأضاف أن الله جل وعلا قال،: “وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا”، سورة النساء، الآية: 83”.

وأضاف، “كما قال الإمام ابن كثير رحمه الله، فى تفسيره معلقًا على الآية الكريمة حيث قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، إنكار على من يبادر إلى الأمور قبل تحققها، فيخبر بها ويفشيها وينشرها، وقد لا يكون لها صحة”.

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