إغلاق طريق العلمين الصحراوي اليوم.. تعرف على الأسباب

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أعلنت اﻹدارة العامة للمرور، تحت رئاسة مساعد وزير الداخلية للمرور اللواء عصام شادى، عن إغلاق طريق العلمين الصحراوي.

وأوضحت إدارة المرور أن السبب في إغلاق الطريق، هو ظهور الشبورة المائية أعلى الطريق وسط انتشار كافة الخدمات والتدابير المرورية من أجل ملاحظة حركة المرور تفاديًا لوقوع أي حوادث.

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وقد تم إغلاق الطريق بسبب وجود شبورة مائية، وأهابت إدارة المرور بالتزام كافة سائقي السيارات بقرار الغلق، واتباع التعليمات الصادرة عن رجال المرور.

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