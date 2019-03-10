المرور يناشد بتوخي الحذر والالتزام بتعليمات القيادة الآمنة .. تعرف على الأسباب

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ناشدت الإدارة العامة للمرور، كافة المواطنين بضرورة توخى الحيطة والحذر أثناء قيادة السيارات، بسبب وجود شبورة مائية بشكل كثيف على الطرق الصحراوية، والطرق السريعة المؤدية إلى محافظة القاهرة ومناطق الجيزة.

قواعد القيادة اﻵمنة منعا لحوادث الشبورة على الطرق

وناشدت إدارة المرور جموع السائقين بالالتزام بقواعد القيادة الآمنة أثناء قيادة السيارات، والتي منها التالي:

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وشددت إدارة المرور على قائدى السيارات باستخدام كافة الإضاءات الخاصة بالسيارة، مع وضع النور الأمامي في الوضع المنخفض، تجنباً لانعكاس الضوء، بسبب الشبورة المائية، مما يؤدى إلى عدم وضوح الرؤية.

العمل على زيادة مسافة التتابع الآمن بين السيارات.

الالتزام بالمسار “الحارة المرورية.

الاسترشاد بالخطوط الأرضية.

يجب السير في الحارة الوسطى من الطريق قدر المستطاع.

ضرورة فتح جزئي لأحد النوافذ السيارة، بدرجة تمنع تكثف الماء على الزجاج.

يجب استخدام أنوار الانتظار، حتى تكون مرئياً بالنسبة للغير.

استخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة، حتى تكون مسموعاً.

استعمال ماسحات الزجاج في حال الاحتياج.

عدم التوقف فى نهر الطريق أو حتى أكتافه مطلقاً.

فى حالة حدوث عطل فجائي في السيارة، يتم إيقافها خارج الجانب الأيمن للطريق، وتشغيل كافة الأنوار، ووضع المثلث العاكس قبل المركبة بمسافة ثلاثين متر فى اتجاه السير، ويمكن استدعاء خدمة الإغاثة من خلال الاتصال على الرقم التالي: “01221110000”.

الالتزام بالسرعات القانونية.

الطرق التي أعاقت الشبورة المائية السير فيها

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الشبورة المائية، قد أعاقت حركة سير السيارات بالطرق السريعة والطرق الصحراوية، منها الطرق التالية:

طريق اﻹسماعيلية والسويس.

الطريق الدائرى اﻹقليمى.

طريق إسكندرية الصحراوى.

الطريق الزراعى.

طريق أسيوط الغربي.

طريق الكريمات.

طريق الفيوم والواحات.

وقد أهابت إدارة المرور عند القيادة بالالتزام بـ الحارات المرورية، مع التهدئة بسبب الشبورة المائية المتواجدة بشكل كثيف، وأن يتم الالتزام قائد السيارات بكافة تعليمات الإدارة، حرصًا على سلامة جموع السائقين.

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