“الأرصاد” توضح أسباب أرتفاع درجات الحرارة والشبورة الكثيفة صباحًا في الأيام المقبلة

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ذكر محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس في البلاد تشهد ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدأ منذ أمس السبت، حيث ترتفع درجات الحرارة تدريجيا حتى تصبح على القاهرة 23 درجة وتستمر لمدة يومين حتى تصل درجات الحرارة لـ24 يوم الاثنين.

وأضاف شاهين، في تصريحات صحفية ، أن هذا الارتفاع في درجات الحرارة سوف يستمر حتى منتصف الأسبوع ، وأرجع هذا إلى تعرض البلاد إلى الكتلة الهوائية الشمالية الغربية القادمة من السعودية، مشيرا إلى أن حالة الجو في النهار ستكون مائلة للدفء على أغلب الأنحاء، ولكنها تصل إلى حد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.

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وكشف مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن بعض الظواهرة الجوية التي من المرجح ظهورها خلال الـ3 أيام المقبلة وفق توقعاته، وتتمثل في وجود شبورة مائية كثيفة على بعض المناطق في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية.

وأكد “شاهين” أن درجات الحرارة في بعض المناطق بمصر سوف تتجاوز الـ31 درجة خلال يومين، مثل جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين، لكنها تصل إلى 28 درجة على شمال الصعيد.​

وقد أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، نشرتها الدورية عن توقعات الحبراء للطقس والتي تصدر بشكل يومي، وحسب ما جاء فيها فإن خبراء الأرصاد يتوقعون أن يسود البلاد اليوم الأحد، الموافق 10 مارس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على الوجه البحرى والقاهرة، مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد بالنسبة لهذا الوقت من السنة نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وأوضحت توقعات الخبراء أنه تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، بسبب تكون الشبورة الكثيفة على بعض الطرق، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، ونشاط الرياح فيكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما ينتج عنه اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبخصوص حالة البحرين، ذكر الخبراء أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية.

ووفق ما جاء في نشرة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 10 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 23

شبين الكوم 11 22

طنطا 10 22

دمنهور 10 21

الإسكندرية 09 19

بلطيم 10 20

مطروح 08 18

السلوم 08 20

سيوة 10 25

بورسعيد 14 19

دمياط 12 19

الزقازيق 10 22

الإسماعيلية 10 23

السويس 09 23

العريش 06 19

رفح 07 19

رأس سدر 11 25

نخل 03 20

نويبع 14 25

طابا 12 23

كاترين 04 20

الطور 12 23

شرم الشيخ 16 26

الغردقة 14 27

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 24

بني سويف 10 24

المنيا 09 25

أسيوط 09 26

سوهاج 10 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 17 27

أبو رماد 16 26

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 24

أما عن بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 10 مارس على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 34

المدينة 14 29

الرياض 09 22

المنامة 16 21

أبوظبى 16 23

الدوحة 14 24

الكويت 10 25

دمشق 02 20

بيروت 12 19

عمان 04 17

القدس 05 16

غزة 11 19

بغداد 09 23

مسقط 20 23

صنعاء 09 24

الخرطوم 19 35

طرابلس 14 21

تونس 10 21

الجزائر 07 16

الرباط 09 23

نواكشوط 18 31

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد، الموافق 10 مارس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 02 16

اسطنبول 11 17

إسلام آباد 10 23

نيودلهى 15 27

جاكرتا 24 32

بكين 02 13

كوالامبور 24 32

طوكيو 11 16

أثينا 11 22

روما 10 16

باريس 04 13

مدريد 03 12

برلين 02 08

لندن 03 09

مونتريال 09- 03-

موسكو 00 04

نيويورك 04 09

واشنطن 08 20