السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة وعرض فيلم بعنوان “سلام الشهيد”

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شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الأحد،الموافق 10 مارس، بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم الشهيد 9 مارس.

حضر الندوة بصحبة رئيس الجمهورية لفيف من كبار رجال الدولة على رأسهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ووزير الأوقاف والدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب .

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وخلال فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، والتى تحمل اسم “شهداؤنا فى قلوبنا، شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى فيلمًا تسجيليًا بعنوان “سلام الشهيد”، من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة”.

فيما ألقى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كلمة عن منزلة الشهيد عند الله كما ذكر إن الجماعات الإرهابية تستخدم نفس النصوص التي تتحدث عن منزلة الشهيد وتستخدم نفس الآيات والأحاديث، محرفة الكلمة عن موضعها، معبرة عن إرهابها،

وأضاف قائلًا:” فهم يقتلون ويحرقون ويمثلون بالبشر للأسف باسم الإسلام والقرآن الكريم”.

وأضاف جمعة، إن الشهداء الحقيقيين الذين يدافعون عن أوطانهم، ليسوا أمواتًا بل أحياء عند ربهم يرزقون، موجها التحية والتقدير للقوات المسلحة.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن بيان الأزهر الشريف، والأوقاف، أكدا أن الشهداء هم من يدافعون عن أوطانهم، ويدافعون ضد كل معتد، ويدفعون أرواحهم لأهله ووطنه.

وأكد “جمعة” أن الإرهابيين هم من يهددون الأوطان ويروعون البشر، موضحًا أن الدول لا تبنى إلا بالعظماء والنفوس والهمم والحفاظ على الأوطان من صميم مفاصل الأديان.