ارتفاع أسعار الخضروات والدواجن يساهم في زيادة التضخم شهر فبراير ليصل 1.8%

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شهدت أسعار الخضر والدواجن والألبان والجبن والبيض ارتفاعًا في الأونة الأخيرة وهو ما ساهم بشكل أساسي في ازدياد التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال شهر فبراير الماضي ليصل إلى 1.8% مقابل 0.8% في شهر يناير الماضي، هذا وفق البيان الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، الموافق 10 مارس.

حيث أوضح البيان إن أسعار مجموعة الخضروات، قد شهد ارتفاع بنسبة 8% والدواجن بنسبة 9.8% بينما ارتفع مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1% خلال شهر فبراير الماضي.

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وحسب ما أورد البيان فإن الأسعار جاءت كما يلي:

سجلت أسعار الطماطم ارتفاع نسبته 5.2% خلال شهر فبراير الماضي.

سجل سعر الخيار ارتفاع بنسبة 20.4% خلال شهر فبراير الماضي.

سجلت البطاطس ارتفاع بنسبة 10.2% خلال شهر فبراير الماضي.

سجلت الكوسةارتفاع بنسبة 9.8% خلال شهر فبراير الماضي.

ووفقًاللبيانات الإحصائيةفإن أسعار الدواجن قد ارتفعت بنسبة 9.8%، لتساهم في ارتفاع مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.1% في فبراير، كذلك ارتفعت أسعار الألبان بنسبة 0.6% والجبن بنسبة 0.1% والبيض بنسبة 2.2%.

وبناء على ما سبق فقد سجل معدل التضخم السنوي للأسعار في إجمالي الجمهورية، ارتفاعًا للشهر الثاني على التوالي خلال شهر فبراير، بعد تراجع ملحوظ خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ليرتفع إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، بحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

هذا وجدير بالذكر أن التضخم السنوي قد سجل قفزات كبيرة خلال عام 2017 تأثرًا بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة خلال العامين الماضيين ومن ضمنها تعويم الجنيه ورفع أسعار الطاقة عدة مرات، حيث بلغ التضخم ذروته في يوليو 2017 عند 34.2%، وهو أعلى معدل في نحو 3 عقود.

واللافت للنظر أن التضخم السنوي كان قد بدأ في التراجع بشكل ملحوظ بداية من نوفمبر 2017 وحتى مايو، قبل أن يعود للصعود مرة أخرى في يونيو الماضي مع رفع أسعار الوقود بعد تطبيق قرار رفع الدعم عن المحروقات بشكل تدريجي.

ونجد أن سياسات البنك المركزي تهدف إلى أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 9% (بزيادة أو انخفاض 3%) في المتوسط، خلال الربع الأخير من عام 2020