بالفيديو .. السيسي يكشف كواليس ترشيح “الوزير” لوزارة النقل وماذا كان رده

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علق الرئيس عبدالفتاح السيسي على ما يتردد في مصر من شائعات ظهرت عقب حادث محطة مصر، الذي راح ضحيته 25 متوفي وإصابة 45 آخرين وأعقبه استقالة وزير النقل هشام عرفات، أن الرئاسة قررت تعيين اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بوزارة النقل قائلًا : “وقالوا إننا بنتحايل عليه بقاله 5 أيام”، وهنا وجه السيسي حديثه لكامل الوزير متسائلًا: هو إحنا عندنا في الجيش بنتحايل على حد يا كامل؟

كان ذلك خلال حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم الأحد.

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وخلال كلمته أكد السيسي أنه عرض على الوزير تولي حقيبة النقل، وكان رده: “أنا تحت رجل مصر في أي وقت”، مشيرًا إلى أن تأخر الإعلان يرجع إلى ضرورة موافقة مجلس النواب على الوزير الجديد، في حين أن المجلس حاليًا في إجازة، مؤكدًا أنه عقب انتهاء تلك الإجازة يعرض الأمر على البرلمان، وحين الموافقة يحلف اليمين، ويبدأ عمله”.

وأشار السيسي في حديثه إنه بقراره ترشيح “الوزير” يمنح مرفق النقل واحدًا من أفضل ضباط الجيش، لافتاً [أن هذا لا يعني أن من سبقوه لم يكونوا أكفاء، ولكن التحدي كبير، والناس بتستعجل النتائج: “قلنا كامل الوزير يتولى الأمر، والهيئة الهندسية فيها ظباط”، وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي إنه بحلول يونيو 2030، سنرى مرفق النقل كالجديد.

وفي كلمته خلال الدورة التثقيفية قال السيسي لكامل الوزير: “أنا بقول على الهوا يا كامل، ليك كل الدعم من المصريين، علشان تنجح المرفق ده، ولو إنت عايز ضباط من إدارة المركبات والمدرعات والمهندسين لصالح الورش، أنا ماعنديش مشكلة، ومحدش هيبخل عليك، أنا خلصت مشكلة الكهرباء، والغاز، والطرق، بفضل الله، وفاضل مرفق النقل، وباقي النتائج اللي بتمناها من الإصلاح الاقتصادي، اللي كان لا بد نمشي فيه، لو كنا فاهمين قضية بلدنا صح، تزعلوا من السيسي تكرهوه، ما يهمنيش أهم حاجة البلد تعيش”.

ورد اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، على قرار ترشيحه لحقيبة وزارة النقل موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على تكليفه بوزارة النقل خلال الفترة المقبلة: “أشكر سيادتك على الثقة التي ستكون طوقًا في رقبتي أمام كل المصريين.. سأحاول وربنا يوفقني لكي ننهض بكل هيئات وزارة النقل”.

وأضاف رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الثلاثين للقوات المسلحة بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات، احتفالا بيوم الشهيد : “برجالتها والناس اللي فيها هنثبت للمصريين إن إحنا مش وحشين لكنا وطنيين نحب بلدنا.. هنواصل العمل ليلًا ونهارًا.. هنثبت بالناس الموجودة والناس اللي هيتم تدعيمي بيهم من القوات المسلحة للمصرين إزاي عايزين نطور بلدنا”.

وتابع الوزير: “كلنا كمصريين وأولهم زمايلي، خلال فترة قصيرة جاهزين نقدم حاجة.. أعدك وأعد المصريين أن تكون وزارة النقل من أفضل وزارات الدولة، وتكون هي قاطرة التنمية في الدولة”.

وأكد اللواء كامل الوزير على أن ثقة الرئيس عبدالفتاح السيسي فيه تعتبر طوق في رقبته حيث قال: “بشكر سيادتك يا ريس على الثقة الغالية اللي هتكون طوق على رقبتي قدام كل المصريين بإني هحاول وربنا يوفقني لننهض بوزارة النقل وبكل هيئات الوزارة”

كان ذلك خلال كلمة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، عقب ترشيحه لحقيبة وزارة النقل، في كلمته بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة احتفالًا بيوم الشهيد، اليوم الأحد.