الإسكان: جاري فرز أوراق الحاجزين بالإعلان العاشر وبدء دفع الأقساط إبريل المقبل

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كشفت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن أن الصندوق يقوم حاليا بفرز أوراق المتقدمين لحجز وحدة سكنية في الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي مضيفة أن انتهاء الفرز سيكون نهاية الشهر لجاري، وعقب ذلك يتم البدء في دفع أول قسط للوحدة في شهر إبريل المقبل.

وأصدرت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، بيانا اليوم الأحد، الموافق ١٠ مارس أوضحت فيه أنه يتم حاليا الانتهاء من فرز أوراق 12 ألف حاجز يوميا، لافتة إلى انه تم توقيع بروتوكول مع وزارة الإنتاج الحربي بجانب الاستعادة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وموظفي صندوق الإسكان الاجتماعي لسرعة الانتهاء من فرز أوراق المتقديم.

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وأكدت مي عبدالحميد خلال البيان، أنه بمجرد الانتهاء من فرز أوراق المتقديم بالكامل سيتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف إلى جميع الحاجزين المستوفين للشروط وكذلك المستبعدين، حتى يمكن لمن ينطبق عليهم الشروط دفع القسط الأول، من أصل 10 أقساط ربع سنوية.

جدير بالذكر أن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية كانت طرحت الإعلان العاشر للإسكان العاشر نوفمبر الماضي ٢٠١٨، والذي تضمن لأول مرة وحدات غرفتين وصالة ووحدات ثلاث غرف وصالة.

حيث تضمن الإعلان وحدات سكنية 3 غرف وصالة، بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وغرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترًا، بمدن (أكتوبر الجديدة، حدائق أكتوبر، بدر، العاشر من رمضان، العبور الجديدة، المنيا الجديدة، السادات، الغردقة).

وكما جاء في الإعلان يصل القسط الربع سنوي للوحدات الـ75 مترًا 1500 جنيه، و2000 القسط الربع سنوي للوحدات الـ90 مترًا