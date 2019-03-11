التضامن: استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يشكل تهديدًا للأمن القومي بمصر

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أعلنت وزير التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، أن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة، أدى إلى زيادة معدل النمو السكاني بنسبة مئوية تصل إلى 2,65%”.

استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة يشكل تهديدًا للأمن القومي بمصر

وأكدت إن هذا، سوف يؤدي إلى تراجع العائد من جهود التنمية، حيث إن استمرار معدلات الإنجاب المرتفعة لن يؤثر فقط على نوعية الحياة، وإنما يعد تهديدًا للأمن القومي في مصر، لهذا قامت الدولة المصرية بإطلاق الاستراتيجية القومية للسكان خلال عام 2015، والتي أسندت إلى كل وزارة من وزارة الدولة دور معين تقوم به بالتعاون مع جهات المجتمع المدني.

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وأشارت الدكتورة غادة والي، “أن برنامج 2 كفاية يعد انعكاسًا لدور الوزارة، واستراتيجيتها، حيث تعمل الوزارة على رفع وعي الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، والمباعدة بين الولادات، ودعم قدرات الكوادر العاملة بمجال تنظيم الأسرة على مستوى النطاق الجغرافي المستهدف”.

إلى جانب قيام وزارة التضامن الاجتماعي بإدراج حملات التوعية المحلية والقومية التي تستهدف الأسر المصرية، بالإضافة إلى العمل على تطوير عيادات الخاصة بتنظيم الأسرة التابعة إلى الجمعيات الأهلية من أجل تقديم خدمة صحية متميزة.

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