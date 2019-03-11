اليوم الاثنين آخر موعد للتسجيل بحج القرعة

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يعد اليوم الاثنين هو آخر موعد من أجل تسجيل أسماء الراغبين فى أداء مناسك حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019م.

يستطيع المواطن المصري الراغب في التسجيل بـ “حج القرعة”، التقديم عن طريق الدخول عبر الموقع الإلكتروني التابع للإدارة العامة للشئون الإدارية “https://hij.moi.gov.eg”، عبر شبكة الإنترنت.

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شروط حج القرعة

ينبغي توافر شروط في المواطن الراغب في التقدم لحج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019م، وهي كالتالي:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية.

تسجيل البيانات الخاصة بالمواطن الراغب في أداء مناسك حج القرعة، بالتقدم من واقع البطاقة الشخصية له، ويتم رفض الطلب في حال إذا كانت البطاقة القومية منتهية الصلاحية.

ينبغي عدم التقدم بالعديد من الطلبات التي تحمل نفس اسم الشخص، وإلا سوف يتم رفض كافة الطلبات المتكررة، وقبول الطلب الذي يدون به محل الإقامة الموجود على البطاقة القومية.

ينبغي مرور خمس سنوات على أداء الفريضة من قبل، مهما اختلفت الطريقة التي تم من خلالها أداء الحج سواء كانت عبر “وزارة التضامن، أو حج القرعة أو غيرها”.

ينبغي أن يكون المتقدم من الرجال أقل من خمسة وعشرين عامًا.

ألا يقل سن المتقدم من الإناث عن 45 عام.

الأوراق المطلوبة للتقديم لـ حج القرعة

لابد من تقديم العديد من مستندات المطلوبة للتقديم لحج لقرعة التابع لوزارة الداخلية، وهي كالتالي:

توفر جواز سفر دول مُميكن، وهذا للفائزين وللمرافقين إن وجد.

لا تقل صلاحية جواز السفر عن عام، وسوف يتم رفض جواز السفر المُجدد الصلاحية من الداخل فقط، وذلك لعدم قبول البيانات عند الإدراج.

في حالة عدم تواجد جواز سفر فيجب على المديرية إخطار الإدارة العامة للشؤون الإدارية، قبل الحصول على التكاليف الخاصة بالحج قبل اتخاذ اللازم، ويجب أن يتم إرفاق جواز السفر الخاص بالمحرم مع جواز السيدة المرافقة له.

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