حبس وغرامة.. عقوبة سارق خدمات الاتصالات تبعًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

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يهدف “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية” إلى منع البعض من التعدى على حقوق المواطنين المصريين، حيث أن القانون الذى تم تفعيله خلال شهر أغسطس السابق لعام 2018، يواجه الجرائم الإلكترونية، والتي أصبحت حديث العالم بأسره.

عقوبة سارق خدمات الاتصالات تبعًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية

واجه قانون مواجهة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلامياً تحت مسمى “قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية” بكل قوة وحزم جريمة الانتفاع بدون وجه حق بخدمات المعلومات والاتصالات وتقنيتها.

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نص القانون لـ عقوبة سارق خدمات الاتصالات

“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتيين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلومات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئى”.

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