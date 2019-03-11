إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لـ وظيفة معاون نيابة إدارية اليوم

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تبدأ اليوم الاثنين الأمانة العامة للنيابة الإدارية، بإجراء المقابلات الشخصية لكافة المتقدمين من أجل شغل وظيفة معاون نيابة إدارية لـ دفعة عام 2016 من خريجى الجامعات التالية: “جامعة القاهرة، جامعة حلوان، جامعة عين شمس”.

تعقد المقابلات الشخصية لكافة المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية في مقر “رئاسة النيابة الإدارية”، القائم في مدينة السادس من أكتوبر.

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كما طالبت “الأمانة العامة للنيابة الإدارية”، من كافة المتقدمين بالتواجد بالمواعيد المحددة، لكل متقدم، ومعه أصل بطاقة الرقم القومي.

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