على جمعة يكشف عن 3 وظائف في شهر رجب

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أعلن مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الدكتور علي جمعة، “ينبغي علينا، ونحن نستقبل أول أيام شهر رجب أن نستقبلُ توبةً جديدة مع الله جل وعلا، وندعوه سبحانه وتعالى أن يقيمنا في الحق وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يعفو عنا، وأن يرضى عنا برضاه، وأن ينظر إلينا بنظر الرحمة، وألا يؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا بما نسينا أو أخطأنا، ولا بما قصرنا عنه أو قصرنا فيه”.

وأوضح الدكتور علي جمعة، عبر صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن شهر رجب له ثلاث وظائف.

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علي جمعة: شهر رجب له ثلاثة وظائف

وأعلن الدكتور علي جمعة، “من أول وظائف شهر رجب، ذكر الله جل وعلا، حيث قال: “فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ”، وأهل الله وجدوا في القرآن والسنة: كلمات أسموها بـ “الكلمات العشر الطيبات”، وهي: “سبحان الله، الحمد الله، لا إله إلا الله، الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله”، وهذه الخمسة يسميها أهل الله باسم الباقيات الصالحات، حيث أنها هي التي تبقى للإنسان بعد رحيله من هذا الدكان”.

وأوضح، “بعد رحيل السكان من الدكان، تبقى الباقيات الصالحات، نورًا في القبر، وضياءً يوم القيامة، وذكرًا في الملأ الأعلى ، ثم “استغفر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، توكلت على الله، حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم صَلِّ وسلم على سيدنا محمد وآله” لتتم بهم العشرة”.

وظيفة رجب الثانية الدعاء

وأضاف الدكتور علي جمعة، “أن الوظيفة الثانية في شهر رجب هي الدعاء، والمناجاة، عش مع ربك وناجه، فالدعاء هو العبادة.

وظيفة رجب الثالثة قراءة القرآن الكريم

وأشار، “أن الوظيفة الثالثة لشهر رجب هي، قراءة القرآن الكريم، ولمن لا يستطيع أن يقرأ لأي سبب كان، يسمع ويتدبر القرآن”، وأضاف إلى “أن الدعاء، والذكر، والتلاوة، وكلها الحمد لله في القرآن والسنة، إذا عدلت نفسك على هذا أصبحت عبدًا ربانيًّا، ورأيتَ اللهَ وراء كل شيء، وعرفت أنك على الطريق الصحيح في علاقتك مع الله، ابدأ بهذا، وغير نفسك، وجدد حياتك”.

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