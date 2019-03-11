الأطباء: تخصص 10 أيام لتلقى طلبات المتأخرين بالقيد حديثى التخرج

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صرحت النقابة العامة للأطباء عن تخصيص مدة زمنية تصل إلى 10 أيام، بدءًا من اليوم الأثنين 11 من شهر مارس، حتى الأربعاء 20 من شهر مارس لعام 2019، من أجل تلقي طلبات قيد الأطباء حديثي التخرج، والمتأخرين عن التقدم بالنقابة.

ومن المتعين أن يتم تسليم الكارنيهات للأطباء حديثي التخرج بعد حلف اليمين، خلال حفل الدفعة المقرر إقامته بمقر النقابة العامة للأطباء في دار الحكمة، يوم الجمعة 29 من شهر مارس الجارى لعام 2019، قبل بدء فعاليات الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء.

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الأوراق المطلوبة لقيد الأطباء حديثي التخرج بالنقابة

الحصول على طلب قيد في الجدول العام من النقابة.

شهادة التخرج الأصلية أو ما يعادلها، إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.

شهادة قضاء سنة امتياز “الأصلية”، أو ما يعادلها إذا كانت من الخارج بعد معادلتها من وزارة الصحة والسكان.

تقديم صحيفة الحالة الجنائية.

تقديم صورة بطاقة الرقم القومى سارية، أو تقديم صورة من جواز السفر لغير المصريين.

تقديم صورتين شخصيتين.

سداد الرسوم المقررة بخزينة نقابة الأطباء، والتي تقدر بحوالي ثلاثمائة وسبعين جنيهًا مصريًا، أو 200 دولار أمريكي للأجنبي.

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