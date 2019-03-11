رغم دفء النهار ..الأرصاد: لا تنخدعوا الشتاء لم ينتهي بعد

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حذر الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد سوف تشهد خلال الأيام القليلة المقبلة تحسنا ملحوظا في الأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي علي كافة الأنحاء بدأت منذ مطلع الأسبوع الجاري ومستمرة.

وأضاف “عبدالعال” في تصريحات صحفية، أمس الأحد، أنه من المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بمعدل ثلاث درجات عن الأيام الماضية على كافة البلاد تقريبًا، مضيفًا أن هناك تواجد للشبورة المائية التي تظهر في الصباح الباكر على المحافظات الشمالية خاصة القريبة من المسطحات المائية والزراعات.

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وأوضح “عبد العال” أن الطقس في ساعات النهار سيكون دافئ بينما يبقي الليل باردًا، مضيفًا أنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على السواحل الشمالية ما بين 19 إلى 20 درجة والوجه البحري والقاهرة من 22 إلى24 وجنوب سيناء والغردقة ما بين 24 إلى 26 وشمال الصعيد من 22 إلى 23 وجنوب الصعيد 26 إلى 27، مؤكدًا أنه لا يوجد فرصة لسقوط الأمطار على كافة الأنحاء.

وفي النشرة الدورية التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميًا، توقع خبراء الطقس أن يسود البلاد اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق.

وأضاف الخبراء في نشرتهم أن السحب المنخفضة والمتوسطة تظهر على شمال البلاد، وتكون الرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وعلى خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين ذكر خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط فإنها تكون خفيفة إلى معتدلة،وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر إلى متر ونصف ، وتكون الرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

ووفق ما جاء في نشرة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 24

شبين الكوم 11 24

طنطا 11 23

دمنهور 10 21

الإسكندرية 11 21

بلطيم 13 20

مطروح 09 20

السلوم 08 22

سيوة 09 26

بورسعيد 15 20

دمياط 12 20

الزقازيق 11 23

الإسماعيلية 11 24

السويس 09 24

العريش 09 20

رفح 08 20

رأس سدر 11 26

نخل 04 20

نويبع 17 25

طابا 12 23

كاترين 05 20

الطور 12 23

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 13 27

مرسى علم 15 25

الفيوم 10 25

بني سويف 10 25

المنيا 09 26

أسيوط 09 27

سوهاج 10 27

قنا 11 29

الأقصر 11 30

أسوان 12 31

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 29

شلاتين 17 28

أبورماد 16 27

رأس حدربة 17 25

حلايب 18 25

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 22 32

المدينة 13 30

الرياض 11 25

المنامة 17 23

أبوظبي 16 23

الدوحة 14 25

الكويت 11 25

دمشق 04 20

بيروت 13 19

عمان 05 17

القدس 07 16

غزة 10 18

بغداد 09 23

مسقط 20 24

صنعاء 09 25

الخرطوم 20 36

طرابلس 13 19

تونس 10 21

الجزائر 07 16

الرباط 10 22

نواكشوط 18 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 18

أسطنبول 10 18

إسلام آباد 09 15

نيودلهي 14 28

جاكرتا 24 30

بكين 01 16

كوالامبور 24 33

طوكيو 06 16

أثينا 14 21

روما 04 18

باريس 03 10

مدريد 04 19

برلين 00 05

لندن 06 10

مونتريال -06 02

موسكو -04 03

نيويورك 01 10

واشنطن 02 16