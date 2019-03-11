دعاء شهيدة العلم.. أول ضحية مصرية في الطائرة الإثيوبية المنكوبة

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تأكد أمس الأحد نبأ مصرع “دعاء عاطف عبدالسلام” في حادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة، لتسود بين أهالي “مدينة واحة الخارجة” بمحافظة الوادي الجديد حالة من الحزن.

وكانت المواطنة المصرية دعاء عاطف عبدالسلام في طريقها إجراء رحلة علمية إلى دولة كينيا، تقطن المواطنة المصرية بحي الزهور في مدينة الخارجة، وقد حصلت على درجة الماجستير خلال السنة الماضية.

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عملت دعاء عاطف عبدالسلام كباحثة في “مركز بحوث الصحراء” بمحافظة الوادي الجديد، وأعبر أهالي المحافظة دعاء “شهيدة العلم”.

ويجدر هنا الإشارة إلى الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت صباح أمس الأحد، عن تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها إلى نيروبي العاصمة الكينية، وكانت تقل الطائرة ما يقارب من 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، الذين لقوا جميعًا مصرعهم.

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