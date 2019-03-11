خطبة الجمعة القادمة عن “بر الأم”

Advertisements

تؤدى ما يقارب من 180 ألف منبر مسجد، خطبة الجمعة القادمة تحت عنوان، “بر الأُم سبيل البركة فى الدنيا والرحمة فى الآخرة”.

أكدت وزارة الأوقاف المصرية على كافة الأئمة الإلتزام بنص خطبة الجمعة القادمة، أو الالتزام بجوهرها على أقل تقدير، مع الالتزام بضوابط الوقت ما بين خمسة عشر إلى عشرين دقيقة كحد أقصى.

Advertisements

وأعلنت الأوقاف عن واثقة في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري ، وفهمهم المستنير للدين الإسلامي، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط الخطاب الديني الدعوي ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

أقرا المزيد اليوم الاثنين آخر موعد للتسجيل بحج القرعة