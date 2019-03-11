التعليم: انتهاء اختبارات المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة خلال 48 ساعة

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أعلن الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين، اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، إنه من المقرر أن تنتهى الوزارة من إجراء الاختبارات للمعلمين المتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة والمستوفين لشروط التعاقد خلال 48 ساعة المقبلة.

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، فى تصريحات صحفية أنه سيتم توزيع أخر الجداول الخاصة باختبارات المتقدمين اليوم الإثنين، موضحا أنه فى حالة تبقى أى أعضاء لم يؤدوا الامتحان فسيكون غدا الثلاثاء.

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وأشار الدكتور محمد عمر إلى أن بعض المتقدمين قد ثبت حقهم فعليًا فى خوض الاختبارات ومن ثم تم تسكينهم فى جداول الاختبارات ومخاطباتهم لأداء الامتحانات، مؤكدا أنه من المقرر أن الوزارة اختبرت جميع المقتدمين المستوفين للشروط والبالغ عددهم أكثر من 71 ألف متقدم.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم قد بدأت الإثنين الماضى في عقد اختبارات للمتقدمين لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين فى 51 قاعة، إضافة إلى 40 سؤال فى الامتحان.