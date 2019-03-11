التفاصيل كاملة.. عن تقرير الحكومة النصف سنوي للبرلمان عن إجراءات الحماية الاجتماعية

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قام رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بإرسال تقرير نصف سنوي إلى البرلمان المصري، عن إنجازات الحكومة خلال فترة الستة أشهر الأولى من عملها في مختلف القطاعات والمحاور.

صرحت الحكومة المصرية في تقريرها النصف سنوي، “خلال شهر يوليو لعام 2018 تم تنفيذ حزمة إجراءات حماية اجتماعية شاملة بما يقارب من 70.56 مليار جنيهًا مصريًا”.

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وأضاف التقرير، “تضمنت تلك الإجراءات العمل على زيادة الأجور والمعاشات، واستمرار صرف الدعم النقدي لما يقارب من 3.7 مليون أسرة مصرية، بإجمالي عدد 14 مليون مواطن، يتم توجيه ما يقارب من 53% منها إلى محافظات الصعيد”.

وأضاف التقرير، “كما تم تلبية احتياجات 14 ألف أسرة ضمن برنامج سكن كريم، بما يشمل مد وصلات مياه وصرف صحي، والعمل على رفع كفاءة منازل، وكذا مد وصلة غاز طبيعي لما يقارب من 7400 منازل أسر فقيرة”.

إلى جانب العمل على استكمال آلية الكشف المميكن لعدد يقارب من 573.6 من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، حصل خلالهما ما يقارب من 412.6 شخص على مزايا “الدعم النقدي”.

تعزيز الدور الاجتماعي للأوقاف

وأوضح التقرير، “وفي إطار تعزيز الدور الاجتماعي إلى وزارة الأوقاف، تم توجيه ما يقارب من 78.170 مليون جنيه إعانات نقدية، لما يقارب من 20 ألف مستفيد، كما تم في إطار تدعيم خطط التنمية بالمحافظات رصف طرق بأطوال يصل إلى 500 كيلومتر بكافة المحافظات”.

وأضاف التقرير، “تم تنفيذ عدد ثلاثة مدافن صحية من إجمالي عدد يقارب من 11 مدفنًا يتم تنفيذها، كما تم في إطار تطوير العشوائيات، تطوير ما يقارب من 29.1 وحدة سكنية في المناطق الآمنة، و تطوير ما يقارب من 47 منطقة غير آمنة كما تم تنفيذ 28.3 وصلة صرف صحي لما يقارب من 72 قرية باستثمارات تقدر بحوالي 122 مليون جنيهًا مصريًا”.

وأضاف تقرير الحكومة إن كافة تلك الإجراءات يأتي في إطار اهتمام الحكومة المصرية بدعم الأسر الأولى بالرعاية، وأوضح التقرير، “أنه قد تم تجهيز وتأثيث ما يقارب من 3506 وحدة سكنية كمرحلة أولى في مشروع أهالينا القائم في حي السلام، ومشروع روضة السيدة بحي السيدة زينب، ومشروع الأسمرات القائم بحي المقطم”.

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