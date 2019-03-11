تعرف على.. مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 1440هـ/ 2019م بكافة المحافظات

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ينشر موقع مصر 365 مواعيد إجراء القرعة بكافة مديريات الأمن المختلفة الخاصة بإجراء قرعة الحج للعام الجاري 1440 هـ /2019 م، وسوف يتم إجراء إجراءات قرعة الحج خلال الفترة من يوم السبت الموافق 16 من شهر مارس لعام 2019، وحتى يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس لعام 2019.

مواعيد إجراء قرعة الحج لعام 1440هـ/ 2019م بكافة المحافظات

السبت الموافق 16 من شهر مارس لعام 2019، تقرر إجراء قرعة الحج في مديريات أمن التالية: “مديرية أمن الوادى الجديد، مديرية أمن الشرقية، مديرية أمن دمياط، مديرية أمن الفيوم ، مديرية أمن مطروح “.

الأحد 17 من شهر مارس لعام 2019، تقرر إجراء قرعة الحج في مديريات أمن التالية: مديرية أمن أسيوط، مديرية أمن القليوبية، مديرية أمن بورسعيد، مديرية أمن بني سويف، مديرية أمن الإسكندرية”.

الاثنين 18 من شهر مارس لعام 2019، تقرر إجراء قرعة الحج في مديريات أمن التالية: “مديرية أمن سوهاج، مديرية أمن شمال سيناء، مديرية أمن الإسماعيلية، مديرية أمن المنيا، مديرية أمن البحيرة”.

الثلاثاء الموافق 19 من شهر مارس لعام 2019، تقرر إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن التالية: مديرية أمن قنا، مديرية أمن الدقهلية، ومديرية أمن السويس، مديرية أمن كفر الشيخ”.

الأربعاء 20 من شهر مارس لعام 2019، تقرر إجراء القرعة الحج في مديريات الأمن التالية: “مديرية أمن الأقصر، مديرية أمن الجيزة، مديرية أمن البحر الأحمر، مديرية أمن الغربية”.

الخميس الموافق 21 من شهر مارس لعام 2019، تقرر إجراء قرعة الحج في مديريات الأمن التالية: “مديرية أمن أسوان، مديرية أمن القاهرة، مديرية أمن جنوب سيناء، مديرية أمن المنوفية”.

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