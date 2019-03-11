القوات المسلحة: القضاء على 46 من العناصر التكفيرية وتدمير 15 وكرًا للإرهابيين بسيناء

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أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة، في بيان لها اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، عن تحقيق نجاحات جديدة فى إطار استكمال جهود القوات المسلحة والشرطة لمكافحة الإرهاب على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، أسفرت عن القضاء على 46 فردا من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة بشمال ووسط سيناء بجانب تدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية.

وذكرت القيادة فى بيانها الصادر أن جهود القوات المسلحة خلال الأيام الماضية أسفرت عن اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار التي تأوي العناصر الإرهابية وقد عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة شمالى ووسط سيناء.

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ووفق ما جاء في بيان القوات المسلحة ، فإن القوات الجوية قامت على الاتجاه الشمالي الشرقي باستهداف وتدمير 15 وكراً للعناصر الإرهابية، واستهداف تجمع للعناصر الإرهابية وتدمير 4 عربات تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ عملياتها، وعلى الاتجاه الجنوبى تم استهداف وتدمير 17 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود، كما تم استهداف 10 عربات ووكر للعناصر الإرهابية على الاتجاه الغربي.

كما تم القضاء على 46 من العناصر الإرهابية شديدى الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء وضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والمداهمة.

وذكر البيان أنه تم القبض على 100 فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وأوضح البيان أنه تم اكتشاف وتدمير عدد من المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة وكميات من المواد شديدة الانفجار التى تستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة بشمال ووسط سيناء .وقيام عناصر المهندسين العسكريين باكتشاف وتفجير 204 عبوات ناسفة، تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات، كذلك ضبط عدد من دانات الـ ( RBG ) والهاون التى تستخدمها العناصر التكفيرية للهجوم على الارتكازات الأمنية واكتشاف وتدمير 10 فتحات نفق على الشريط الحدودي برفح.

وأعلنت القوات المسلحة نجاحها في تدمير 10 فتحات أنفاق وتفجير 200 عبوة ناسفة كما استمرت عناصر القوات البحرية فى تأمين الشريط الساحلى ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين المتوسط والأحمر .

وأضاف بيان القوات المسلحة أنه فى حملة مكبرة لقوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة والجيوش والمناطق العسكرية تم اكتشاف وتدمير 244 فدانا لنبات الخشخاش و2 طن من البانجو المخدر ومليون قرص حبوب مخدرة، وضبط كميات من البارود الأسود الذى يستخدم فى تجهيز العبوات الناسفة، كما قامت قوات حرس الحدود على كافة الاتجاهات الإستراتيجية بتحقيق العديد من النجاحات حيث تمكنت من ضبط 117 عربة تستخدم فى أعمال التهريب عبر الحدود وعدد من الأسلحة والذخائر عبر مختلف الاتجاهات الإستراتيجية للدولة.

وتابع البيان أنه نتيجة للأعمال القتالية الباسلة لقواتنا المسلحة بمناطق العمليات بوسط سيناء فقد سقط 3 جنود شهداء من قواتنا البواسل أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية، وتؤكد القوات المسلحة والشرطة على استمرار جهودهما للقضاء على جذور الإرهاب لتوفير الحماية والأمن لشعب مصر العظيم.