نقابة الزراعيين تنعى 3 من علمائها كانوا على متن الطائرة الإثيوبية

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نعى نقيب الزراعيين الدكتور سيد خليفة، شهداء العلم الثلاثة الذين كانوا يتوجهون في مهمة علمية من مجاب التحسين الوراثي للإنتاج النباتي، والحيواني في نيروبي العاصمة الكينية.

أسماء الـ 3 علماء الزراعيين من ضحايا الطائرة الإثيوبية

الدكتور أشرف تركي رئيس التصنيف بمعهد وقاية النباتات، التابع لمركز البحوث الزراعية.

المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام.

المهندس عبدالحميد فراج مجلي نوفل من شعبة الإنتاج الحيواني.

وأعلن نقيب الزراعيين، في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، “إن مجلس إدارة نقابة الزراعيين تلقى ببالغ الحزن والأسى، نبأ حادث سقوط الطائرة الإثيوبية المتجهه من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلي العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها ثلاثة من الباحثين في مركزي البحوث الزراعية والصحراء، نحتسبهم عند الله من شهداء العلم”.

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وأشار الدكتور سيد خليفة إلى، “أن النقابة الزراعيين سوف تقيم حفل تأبين للأعضاء الثلاثة، بعد أن يتم إجراء كافة الترتيبات اللازمة من أجل عقد حفل التأبين لهم، ضمن دور نقابة الزراعيين، في حماية أعضائها والإشادة بدورهم في مجال البحوث العلمية وتطوير الزراعي”.

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