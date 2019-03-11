الجزار: طرح 480 وحدة بـ”الإسكان المتميز” بمدينة دمياط الجديدة بمقدم 50 ألف جنيه

Advertisements

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الإثنين، الموافق 11 مارس، أن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سوف تقوم بطرح عدد 480 وحدة سكنية للحجز بـ”الإسكان المتميز” بمدينة دمياط الجديدة، بمساحات تتراوح بين 104 و109 م2 (العمارات بارتفاع أرضى + 5 أدوار متكررة)، على ن يتم تسليم الوحدات خلال 12 شهراً.

ومن ناحيته أوضح المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشئون التجارية والعقارية، ا، جميع المعلومات الخاصة بشروط الطرح وأسلوب الحجز، ومواقع الوحدات السكنية والنماذج والمساحات، بالإضافة إلى أسعار الوحدات وأسلوب السداد، للوحدات المطروحة، ستكون متاحة عبر الموقع الإلكترونى التالي: (www.hdb-reservation.com)، وموقع الهيئة (www.newcities.gov.eg).

Advertisements

وأضاف السباعي، أن ذلك سيكون اعتباراً من غدٍ الثلاثاء 12/3/2019، ويبلغ مقدم الحجز 50 ألف جنيه، مع نظم تقسيط ميسرة، وخصم للسداد الفورى، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (online).​