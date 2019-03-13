تفاصيل جميع باقات اورنج وانظمة اورنج للإنترنت والمكالمات

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شركة اورنج تتمتع بثقة كبيرة من المستخدمين المصريين لإنها تقدم الكثير من الباقات المختلفة بأسعار جيدة حتى تناسب كافة العملاء بالإضافة إلى تقديمها عروض كثيرة، بالإضافة لخدمة العملاء الجيدة في مساعدة العملاء عند مواجهتهم اي مشكلة، وفي هذا المقال سنقدم جميع انواع الباقات التي تقدمها اورنج للعملاء سواء كارت أو عملاء البيزنس سواء كانت الباقة للإنترنت أو باقة دقائق للمكالمات، وسنوضح ايضًا معظم الأكواد المختصرة التي من دورها مساعدتك في إستخدام الشبكة.

انظمة اورنج إيجل (Orange Eagle)

باقات اورنج ايجل هي باقات توفر لك إستخدام الإنترنت بالإضافة إلى عدد دقائق معين تستخدمه للمكالمات، وسنوفر لك جميع التفاصيل الآن.

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باقات اورنج مينى ايجل

الإشتراك الشهري للباقة هو 70 جنيه غير شامل الضريبة.

سعة الباقة للإنترنت هي 1 جيجابايت.

عدد دقائق المكالمات لشبكة اورنج 1500 دقيقة.

عدد دقائق المكالمات للشبكات الاخري 200 دقيقة.

سعر الدقيقة و الرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش.

يمكنك التمتع بخاصية Data Multi SIM مجانًا لإستخدام باقة الإنترنت على اكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق إستخدام 4 شرائح.

باقات اورنج ايجل 100

الإشتراك الشهري للباقة هو 100 جنيه غير شامل الضريبة.

سعة الباقة للإنترنت هي 4 جيجابايت.

عدد دقائق المكالمات لشبكة اورنج 2000.

عدد دقائق المكالمات للشبكات الاخري 500 دقيقة.

عدد دقائق المكالمات أثناء التجوال 1500 دقيقة.

عدد الرسائل القصيرة لأي شبكة في مصر 8000 رسالة ل250 عميل.

سعر الدقيقة و الرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش.

خاصية البلوك مجانًا ل20 رقم.

يمكنك التمتع بخاصية Data Multi SIM مجانًا لإستخدام باقة الإنترنت على اكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق إستخدام 4 شرائح.

باقات اورنج ايجل 300

الإشتراك الشهري للباقة هو 300 جنيه غير شامل الضريبة.

سعة الباقة للإنترنت هي 12 جيجابايت.

عدد دقائق المكالمات لشبكة اورنج والشبكات الاخري 3000 دقيقة.

عدد دقائق المكالمات أثناء التجوال 1500 دقيقة.

عدد الرسائل القصيرة لأي شبكة في مصر 10000 رسالة ل250 عميل.

سعر الدقيقة و الرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش.

قسيمة شراء سنوية بقيمة 900 جنية تستخدم في جميع فروع اورنج.

خاصية البلوك مجانًا ل20 رقم.

خدمة عملاء مخصصة “2,000” و خصومات في شركاء اورنج.

يمكنك التمتع بخاصية Data Multi SIM مجانًا لإستخدام باقة الإنترنت على اكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق إستخدام 4 شرائح.

باقات اورنج ايجل 500

الإشتراك الشهري للباقة هو 500 جنيه غير شامل الضريبة.

سعة الباقة للإنترنت هي 25 جيجابايت.

عدد دقائق المكالمات لشبكة اورنج والشبكات الاخري 5000 دقيقة.

عدد دقائق المكالمات أثناء التجوال 1500 دقيقة.

عدد الرسائل القصيرة لأي شبكة في مصر 12000 رسالة ل250 عميل.

سعر الدقيقة و الرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش.

قسيمة شراء سنوية بقيمة 1600 جنية تستخدم في جميع فروع اورنج.

خاصية البلوك مجانًا ل20 رقم.

خدمة عملاء مخصصة “2,000” و خصومات في شركاء اورنج.

يمكنك التمتع بخاصية Data Multi SIM مجانًا لإستخدام باقة الإنترنت على اكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق إستخدام 4 شرائح.

انظمة اورنج ايجل 1000

الإشتراك الشهري للباقة هو 1000 جنيه غير شامل الضريبة.

سعة الباقة للإنترنت هي 60 جيجابايت.

عدد دقائق المكالمات لشبكة اورنج والشبكات الاخري 10000 دقيقة.

عدد دقائق المكالمات أثناء التجوال 1500 دقيقة.

عدد الرسائل القصيرة لأي شبكة في مصر 14000 رسالة ل250 عميل.

سعر الدقيقة و الرسالة والميجابايت خارج الباقة 19 قرش.

قسيمة شراء سنوية بقيمة 6000 جنية تستخدم في جميع فروع اورنج.

خاصية البلوك مجانًا ل20 رقم.

خدمة عملاء مخصصة “2,000” و خصومات في شركاء اورنج.

يمكنك التمتع بخاصية Data Multi SIM مجانًا لإستخدام باقة الإنترنت على اكثر من جهاز في نفس الوقت عن طريق إستخدام 4 شرائح.

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باقات اورنج دراجون (Orange Dragon)

انظمة اورنج دراجون هي باقة مخصصة لإستخدام الإنترنت بوحده دراجون للإستمتاع بالسوشيال ميديا والمزيكا والمكالمات

انظمة اورنج دراجون 35

الإشتراك الشهري للباقة هو 35 جنيه يخصم من الرصيد.

سعة الباقة هي 3500 دراجون.

الكود المختصر للإشتراك في الباقة والاستعلامات #0#.

انظمة اورنج دراجون 70

الإشتراك الشهري للباقة هو 70 جنيه يخصم من الرصيد.

سعة الباقة هي 10.000 دراجون.

الكود المختصر للإشتراك في الباقة والاستعلامات #0#.

تفاصيل أخرى عن باقات اورنج دراجون:

الدقيقة الواحدة لخطوط اورنج تساوى 5 وحدات دراجون.

الدقيقة الواحدة للخطوط الاخري تساوى 25 وحدة دراجون مع إمكانية ايقاف استهلاك وحدات الباقة مع دقائق الخطوط الاخري.

1 ميجابايت يساوى 1 وحدة دراجون عند إستخدام برامج دراجون (فيسبوك و واتس اب وانستجرام و سناب شات و تويتر و غنيلي و Tuneln Radio و SoundCloud و Apple Music.

1 ميجابايت يساوي 2 وحدة دراجون للمواقع وتطبيقات الإنترنت الاخري.

بعد إنتهاء الباقة يكون سعر الدقيقة هو 19 قرش، وسعر الميجابايت هو 15 قرش.

يتم ترحيل وحدات دراجون المتبقية للشهر التالى.

باقات اورنج دولفين (Orange Dolphin)

انظمة اورنج دولفين هو نظام باقات يعتمد على الوحدات، يمكنك إستخدام الوحدات كدقائق أو رسائل أو ميجابايتس للدخول إلي الإنترنت، ويمكنك التحدث الي رقمك المفضل دقيقتين بوحدة واحدة فقط، الرقم المفضل يمكنك إختياره بنفسك.

باقات اورنج دولفين 25

الإشتراك الشهري للباقة هو 25 جنيه يخصم من الرصيد.

وحدات الباقة 1000 وحدة (دقائق أو ميجابايتس).

اقصي عدد دقائق للرقم المفضل 2000 دقيقة.

وحدات عرض ضعف الباقة للخطوط الجديدة 2000 وحدة.

اقصي عدد دقائق للرقم المفضل للخطوط الجديدة 4000 دقيقة.

دولفين 40

الإشتراك الشهري للباقة هو 40 جنيه يخصم من الرصيد.

وحدات الباقة 1800 وحدة (دقائق أو ميجابايتس).

اقصي عدد دقائق للرقم المفضل 3600 دقيقة.

وحدات عرض ضعف الباقة للخطوط الجديدة 3600 وحدة.

اقصي عدد دقائق للرقم المفضل للخطوط الجديدة 7200 دقيقة.

دولفين 60

الإشتراك الشهري للباقة هو 60 جنيه يخصم من الرصيد.

وحدات الباقة 3000 وحدة (دقائق أو ميجابايتس).

اقصي عدد دقائق للرقم المفضل 6000 دقيقة.

وحدات عرض ضعف الباقة للخطوط الجديدة 6000 وحدة.

اقصي عدد دقائق للرقم المفضل للخطوط الجديدة 12000 دقيقة.

تفاصيل اخري عن انظمة اورنج دولفين:

الدقيقة أو الرسالة لأورنج أو الميجابايت تساوى 1 وحدة.

دقيقتين للرقم المفضل تساوى 1 وحدة.

الدقيقة والرسالة للشبكات الأخري تساوى 5 وحدات.يمكنك إختيار الرقم المفضل من خلال #0#، ويمكنك تغييره مرة واحدة شهريًا مقابل 1 جنيه.

الوحدات المتبقية يمكنك ترحيلها للشهر التالى او اختيار الحصول على خصم على اشتراك الشهر التالى بقيمة الوحدات المتبقية ولكن

يجب تجديد الباقة في ميعادها.

سعر الدقيقة والرسالة لأي شبكة والميجابايت بعد إنتهاء الباقة تكون 19 قرش.

للإشتراك اتصل بالكود المختصر #100# أو اتصل على رقم 400.

باقات اورنج فوكس (Orange Fox)

انظمة اورنج فوكس من الحلول الذكية حيث تلبي جميع احتياجات المستخدم.

باقات اورنج فوكس اليومية

سعر الباقة: 1 جنيه يوميًا.

عدد دقائق الباقة لأرقام اورنج: 30 دقيقة.

سعر الدقيقة للشبكات الأخري: 5 دقائق من الباقة.

عدد الميجابايتس: 0 ميجابايت.

صلاحية الباقة: حتى نهاية اليوم.

عدد مرات التجديد المسموح بها في اليوم: مرة واحدة.

سعر الدقيقة لأي شبكة خارج الباقة 10 قرش، وسعر الرسالة 10 قروش.

مع اول مكالمة يتم خصم جنيه واحد وإضافة 30 دقيقة.

باقات اورنج فوكس دوبل

سعر الباقة: 2 جنيه يوميًا.

عدد وحدات الباقة 90 وحدة.

سعر الدقيقة لخطوط اورنج: 1 وحدة.

سعر الدقيقة للشبكات الأخري: 5 وحدات من الباقة.

سعر الميجابايت داخل الباقة: 1 وحدة.

سعر الرسالة داخل الباقة: 1 وحدة.

صلاحية الباقة: حتى نهاية اليوم التالي (يومان)، ويمكن ترحيل الوحدات المتبقية.

عدد مرات التجديد المسموح بها في اليوم: اي عدد مرات.

سعر الدقيقة لأي شبكة خارج الباقة 10 قرش، وسعر الرسالة 10 قروش.

مع اول مكالمة يتم خصم 2 جنيه وإضافة 90 دقيقة.

انظمة اورنج فوكس الأسبوعية

سعر الباقة: 5 جنيه اسبوعيًا

عدد وحدات الباقة: 200 وحدة.

عدد الرسائل: 2000 رسالة.

سعر الدقيقة لخطوط اورنج: وحدة واحدة.

سعر الدقيقة للشبكات الأخري: 5 وحدات من الباقة.

صلاحية الباقة: 7 أيام.

عدد مرات التجديد المسموح بها في اليوم: اي عدد مرات.

سعر الدقيقة لأي شبكة خارج الباقة 10 قرش، وسعر الرسالة 10 قروش.

انظمة اورنج فوكس الشهرية

سعر الباقة: 15 جنيه اسبوعيًا

عدد وحدات الباقة: 400 وحدة.

عدد الرسائل: 3000 رسالة.

سعر الدقيقة لخطوط اورنج: وحدة واحدة.

سعر الدقيقة للشبكات الأخري: 5 وحدات من الباقة.

صلاحية الباقة: شهر.

عدد مرات التجديد المسموح بها في اليوم: اي عدد مرات.

سعر الدقيقة لأي شبكة خارج الباقة 10 قرش، وسعر الرسالة 10 قروش.

للإشتراك في باقات اورنج فوكس قم بالإتصال على اي رقم من الأرقام التالية: #100# أو 400 أو #0# أو #1#.

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باقات اورنج GO

باقات جو هي باقات إنترنت تقدم سوبر ميجابايتس ويوجد مواقع للسوبر و مواقع خارجها ولكل موقع طريقة محاسبة معينة، وسنوضح جميع التفاصيل الآن.

باقات اورنج GO 10

سعر الباقة هو 10 جنيه.

سعة الباقة هي 1.000 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*10#.

باقات اورنج GO 20

سعر الباقة هو 20 جنيه.

سعة الباقة هي 2.250 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*20#.

باقات اورنج GO 30

سعر الباقة هو 30 جنيه.

سعة الباقة هي 3.600 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*30#.

باقات اورنج GO 50

سعر الباقة هو 50 جنيه.

سعة الباقة هي 7.000 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*50#.

باقات اورنج GO 70

سعر الباقة هو 70 جنيه.

سعة الباقة هي 10.500 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*70#.

الباقات الإضافية المتاحة للباقات GO 10 إلي GO 70 هي الآتية:

350 سوبر ميجا ب 5 جنيه (للإشتراك اتصل بالكود المختصر #5*150#).

1,000 سوبر ميجا ب 10 جنيه (للإشتراك اتصل بالكود المختصر #10*150#).

2,250 سوبر ميجا ب 20 جنيه (للإشتراك اتصل بالكود المختصر #20*1500#).

باقة اكسترا بلا حدود (10 جنيه/شهر) لتستطيع تصفح الإنترنت بسرعة 32 كيلوبت في الثانية (للإشتراك اتصل بالكود المختصر #1*4*100#).

صلاحية الباقة الاضافية حتى ميعاد تجديد الباقة الاساسية.

باقات اورنج GO 120

سعر الباقة هو 120 جنيه.

سعة الباقة هي 10.500 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*120#.

باقات اورنج GO 200

سعر الباقة هو 70 جنيه.

سعة الباقة هي 36.000 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*200#.

باقات اورنج GO 400

سعر الباقة هو 70 جنيه.

سعة الباقة هي 90.000 سوبرميجا.

الكود المختصر للإشتراك هو #15*400#.

الباقات الإضافية المتاحة للباقات GO 120 إلي GO 400 هي الآتية:

1,000 سوبر ميجا ب 10 جنيه (للاشتراك اتصل ب#10*150#).

2,250 سوبر ميجا ب 20 جنيه (للاشتراك اتصل ب#20*1500#).

باقة اكسترا بلا حدود (10 جنيه/شهر) لتستطيع تصفح الإنترنت بسرعة 32 كيلوبت في الثانية.

صلاحية الباقة الاضافية حتى ميعاد تجديد الباقة الاساسية

تفاصيل أخرى عن باقات اورنج GO

1 ميجا لمواقع السوبر تساوي 1 سوبر ميجا، و 1 ميجا للمواقع الاخري خارج السوبر تساوي 2 سوبر ميجا.

عند تبقي سوبرميجا يتم ترحيلهم للشهر الجديد في حال التجديد في الميعاد.

بعد إنتهاء السوبر ميجابايتس يتم المحاسبة ب12 قرش للميجابايت.

مواقع السوبر لباقات GO 10 إلي GO 70 هي مواقع السوشيال ميديا والخرائط (فيس بوك و واتس اب وانستجرام وتويتر وسناب شات وخرائط جوجل وخرائط ابل).

مواقع السوبر لباقات GO 120 إلي GO 400 هي مواقع السوشيال والخرائط واليوتيوب و المزيكا (فيس بوك و واتس اب وانستجرام وتويتر وسناب شات وخرائط جوجل وخرائط ابل ويوتيوب وأنغامي وساوند كلاود وابل ميوزيك وتيون إن راديو و غنيلي).

انظمة اورنج GO مينى

باقات اورنج GO مينى هي باقات مخصصة لإعطائك سوبر ميجابايتس لتستطيع الدخول الى مواقع اخرى غير مواقع السوبر بدون خصم 2 سوبرميجا لكل ميجا إستهلاك، وهذه الباقات مخصصة للسوشيال او الألعاب او اليوتيوب والمزيكا، وسنوضح لك جميع التفاصيل الآن.

انظمة اورنج Go Games اليومية

سعر الباقة هو 1 جنيه.

سعة الباقة هي 100 ميجابايت.

صلاحية الباقة 24 ساعة تحسب من اول ميجابايت إستخدام.

الكود المختصر للإشتراك هو #14*31#.

باقات اورنج Go Games الأسبوعية

سعر الباقة هو 3 جنيه.

سعة الباقة هي 250 ميجابايت بالإضافة إلي 75 ميجا في نهاية الأسبوع.

صلاحية الباقة 7 أيام تحسب من اول ميجابايت إستخدام.

الكود المختصر للإشتراك هو #32*14# (عند الإشتراك ستحصل على قسيمة مجانية على لعبة Asphalt 9).

باقات اورنج Go Games الشهرية

سعر الباقة هو 10 جنيه.

سعة الباقة هي 1000 ميجابايت بالإضافة إلي 300 ميجا في نهاية الأسبوع.

صلاحية الباقة 30 يوم تحسب من اول ميجابايت إستخدام.

الكود المختصر للإشتراك هو #33*14# (عند الإشتراك ستحصل على قسيمة مجانية على لعبة Asphalt 9).

الألعاب المدعومة في باقات Go Games

FIFA Soccer​ – ​Lords Mobile: Battle of the Empires – Clash of Kings : Wonder Falls – Clash of Clans – Clash Royale – Legacy of Discord – FuriousWings – Mobile Legends: Bang Bang – MARVEL Future Fight – ROBLOX – MARVEL Contest of Champions – Candy Crush Saga – – Asphalt 9 – Real Football​ – Gangstar Vegas – Asphalt 8 – Asphalt Nitro – Modern Combat 5 – Despicable me 2 – NOVA Legacy – Dragon Mania Legends.

تفاصيل أخري عن باقات اورنج GO

يمكنك الإشتراك في الباقة اي عدد مرات تريده في نفس الوقت.

عرض الميجابايتس الإضافية في نهاية الأسبوع متوفر لفترة محدودة ويعمل تلقائيًا في أيام الجمعة والسبت.

عند تحميل أي لعبة من متجر جوجل بلاي او أبل ستور سيتم محاسبتك عليه حسب نظام إشتراكك وليس Go Games.

باقة Go سوشيال

سعر الباقة هو 1 جنيه.

سعة الباقة هي 100 ميجابايت.

صلاحية الباقة هي 24 ساعة تحسب من اول ميجابايت إستخدام.

1 ميجا لمواقع السوشيال ميديا تساوي 1 سوبرميجا، و 1 ميجا للمواقع الاخري خارج السوبر تساوي 2 سوبر ميجا.

مواقع السوشيال هي فيس بوك وواتس آب وانستجرام وتويتر وسناب شات.

الكود المختصر للإشتراك هو #14*11#.

باقة Go يوتيوب / مزيكا

سعر الباقة هو 2 جنيه.

سعة الباقة هي 200 ميجابايت.

صلاحية الباقة هي 24 ساعة تحسب من اول ميجابايت إستخدام.

1 ميجا لمواقع اليوتيوب والمزيكا تساوي 1 سوبرميجا، و 1 ميجا للمواقع الاخري خارج السوبر تساوي 2 سوبر ميجا.

مواقع اليوتيوب و المزيكا هي يوتيوب وأنغامي وساوند كلاود وآبل ميوزيك وتيون إن راديو و غنيلي.

الكود المختصر للإشتراك هو #14*11#.

باقات اورنج اون لاين

انظمة اورنج اون لاين Social سعر الباقة هو 1 جنيه.

سعة الباقة بلا حدود لمواقع التواصل الإجتماعي.

رسوم إستعادة السرعة 1 جنيه. انظمة اورنج اون لاين 1 سعر الباقة هو 1 جنيه.

سعة الباقة 25 ميجا.

الإضافات المتاحة: 25 ميجا بسعر 1 جنيه. انظمة اورنج اون لاين 7.5 سعر الباقة هو 7.5 جنيه.

سعة الباقة 200 ميجابايت. انظمة اورنج اون لاين 15 سعر الباقة هو 15 جنيه.

سعة الباقة 500 ميجابايت. اون لاين 30 سعر الباقة هو 30 جنيه.

سعة الباقة 1500 ميجابايت. اون لاين 45 سعر الباقة هو 45 جنيه.

سعة الباقة 2500 ميجابايت. اون لاين 60 سعر الباقة هو 60 جنيه.

سعة الباقة 3500 ميجابايت. اون لاين 75 سعر الباقة هو 75 جنيه.

سعة الباقة 5000 ميجابايت. اون لاين 100 سعر الباقة هو 100 جنيه.

سعة الباقة 8000 ميجابايت. اون لاين 150 سعر الباقة هو 150 جنيه.

سعة الباقة 12000 ميجابايت. اون لاين 250 سعر الباقة هو 250 جنيه.

سعة الباقة 20000 ميجابايت. اون لاين 400 سعر الباقة هو 400 جنيه.

سعة الباقة 40000 ميجابايت. باقة اون لاين 150 السنوية سعر الباقة هو 150 جنيه سنويًا.

سعة الباقة 500 ميجابايت كل شهر. باقة الصيف 150 السنوية (لخطوط الإنترنت فقط) سعر الباقة هو 150 جنيه سنويًا.

سعة الباقة 500 ميجابايت كل شهر بالإضافة إلي 8.5 جيجابايت تضاف كل سنة في شهر يوليو وصالحة للإستخدام حتى اخر شهر سبتمبر. الإضافات المتاحة في انظمة اورنج اون لاين وباقة الصيف 200 ميجا بسعر 7.5 جنيه.

500 ميجا بسعر 15 جنيه.

1500 ميجا بسعر 30 جنيه.

2500 ميجا بسعر 45 جنيه.

3500 ميجا بسعر 60 جنيه.

5000 ميجا بسعر 75 جنيه.

8000 ميجا بسعر 100 جنيه.

12000 ميجا بسعر 150 جنيه.

20000 ميجا بسعر 250 جنيه.

40000 ميجا بسعر 400 جنيه.

في النهاية نتمني اننا قد استطعنا مساعدتك للوصول الي الباقة المناسبة لك