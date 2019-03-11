عاجل.. الفريق كمال الوزير يؤدي اليمين الدستورية لتولي حقيبة النقل (صور)

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أدى اللواء كامل الوزير، اليوم الاثنين، الموافق 11 مارس، اليمين الدستورية، أمام رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة النقل.

وكان مجلس النواب قد وافق أمس الأحد، بالإجماع على تعيين الفريق كمال الوزير، لتولي وزارة النقل، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث محطة مصر نهاية شهر فبراير الماضي.

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وعقب أدائه اليمين الدستورية، عقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتماعًا مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير النقل الجديد، ، هذا حسب ما ذكر السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. ​

وكان اللواء كامل الوزير قبل توليه حقيبة وزارة النقل كان رئيسًا للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، وتم ترشيحه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي عقب حادث حريق محطة مصر .