بالرغم من ارتفاع التضخم.. توقعات بخفض أسعار الفائدة على الجنيه خلال مارس

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أعلن بنك الاستثمار “فاروس”، عن توقعاته أن يقوم البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على العملة المصرية “الجنيه” بمقدار 100 نقطة أساس، خلال فعاليات الاجتماع المقرر عقدها خلال شهر مارس الحالي لعام 2019، على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم الاقتصادي الأساسي والعام خلال الشهر السابق.

فاروس يتوقع خفض الفائدة على الجنيه خلال مارس بالرغم من ارتفاع التضخم

حيث ارتفعت معدلات التضخم السنوي الأساسي المُعد من قبل البنك المركزي خلال شهر فبراير السابق لعام 2019، حيث سجلت ما يقارب من 9.2% بدلاً من 8.6% خلال شهر يناير السابق.

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كما ارتفع أيضًا معدل التضخم الاقتصادي العام السنوي المُعد من قبل “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء”، إلى نسبة 13.9% في مقابل نسبة 12.2%.

المركزي يخفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض 100 نقطة أساس

قام البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة على الإقراض والإيداع بقيمة 100 نقطة أساس خلال أولى اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال شهر فبراير السابق، لتصل نسبة الإيداع ما يقارب من 15.75%، وسجلت نسبة الإقراض ما يقارب من 16.75%.

كما صرح بنك الاستثمار فاروس، في حالة قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده خلال شهر مارس الجاري، فلن يكون هناك تخفيض على أسعار الفائدة حتى شهر سبتمبر القادم.

وأشار البنك إلى إن خفض أسعار الفائدة يعمل على دعم توجه الحكومة المصرية من أجل الإعلان عن استراتيجية السيطرة على الدين العام، والعمل على تخفيض النسبة المئوية من الناتج الإجمالي المحلي.

وأضاف تقرير صادر عن بنك فاروس، أن الاستثمارات الأجنبية بأدوات الدين الحكومي، لاتزال قوية بشكل كبير، ما تزيد من توقعات البنك في إقدام البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية خلال الشهر الجاري على خفض أسعار الفائدة.

وأضاف التقرير، أ، ارتفاع قيمة العملة المصرية “الجنيه” بنسبة مئوية تصل إلى 2.6% مع بداية العام الجاري 2019، يدل على أن الأجانب يفضلون الاستمرار في ضخ استثماراتهم في أدوات الدين الحكومي المصري، حتى بعد أن تم خفض النسبة المئوية 1%، مما يعوضهم عن انخفاض الفائدة “ربما نسبة 2٪ خلال الربع الأول من العام”، مما جعل أدوات الدين الحكومي المصري مازالت مصدر جذب للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح بنك فاروس، “أنه في حالة تم خفض أسعار الفائدة على العملة المصرية، فقد يتسبب هذا في زيادة الضغوط على العملة المصرية، إلا أن أي ضغط متوقع على الجنيه لن يساعد في ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه عن 18 جنيه، ولن يؤثر أيضًا في معدلات التضخم الاقتصادي.

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