التموين توضح حقيقة وقف الدعم عن أسر السجناء

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أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عن نفيه لما تردد من أنباء عن وقف وزارة التموين والتجارة الداخلية الدعم السلعي عن أسر السجناء.

وأوضح المركز الإعلامي في التقرير التوضيحي الصادر عنه اليوم، أن المركز قد قام بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، للتأكد من صحة تلك الأنباء، ونفت الوزارة صحة تلك الأنباء.

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وأكدت وزارة التموين، “أنه لا صحة على الإطلاق لحرمان أسر السجناء من الحصول على الدعم السلعي”، وشددت على استمرار أسر السجناء في الحصول على الدعم السلعي بشكل طبيعي.

وأكدت الوزارة “أن كل ما يثار في هذا الصدد يعد مجرد شائعات لا تمت للواقع بأي صلة، تستهدف إثارة غضب الرأي العام”، وأوضحت “أن معايير حذف الغير مستحقين للدعم تضمن المعايير الخمسة التي قد تم الإعلان عنها، وهي زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية عن 1000 كيلو وات شهريًا، أن استهلاك فواتير تليفون محمول تزيد عن 1000 جنيه شهريًا، أو مصاريف الأبناء في المدارس الأجنبية تتجاوز 30 ألف جنيهًا سنويًا، أو من يمتلك سيارة موديل 2014 وما بعدها، أو من يملك حيازة الأراضي الزراعية أكثر من 10 أفدنة ، أو من تولي المناصب العليا”.

وناشدت وزارة التموين كافة وسائل الإعلام، ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي “السوشيال ميديا” تحري الموضوعية والدقة قبل نشر الأخبار، وأكدت الوزارة في حالة وجود شكاوى تتعلق بالتموين أو أي أنباء تتعلق بنقص سلع التموين الأساسية، أو ارتفاع أسعارها في أي محافظة من المحافظات المصرية، يمكن الإبلاغ عنها من خلال رقم بوابة الشكاوى الحكومية على الرقم التالي: “16528”.

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