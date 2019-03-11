الأرصاد: الثلاثاء يشهد ذروة ارتفاع درجات الحرارة والعظمى بالقاهرة ٢٧ درجة

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أعلن الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء يشهد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة التى تشهدها البلاد، هذه الأيام حيث تزيد درجات الحرارة عن معدلاتها لتصبح العظمى بالقاهرة 27 درجة

وأوضح رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات صحفية مساء اليوم الإثنين، الموافق ١١ مارس ، أنه مع حلول يوم الأربعاء المقبل سوف تشهد البلاد تحولا ملحوظا فى حالة الطقس، حيث يتوقع أن تتراجع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات، مع وجود نشاط مكثف للرياح حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل في بعض المناطق إلى حد العاصفة، خاصة على السواحل الشمالية، مع توافر الفرص لسقوط الأمطار هناك، وتمتد حتى الوجة البحرى، وقد تصل للقاهرة.

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وحسب ما جاء في توقعات خبراء الهيئة العامة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الثلاثاء طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحرى والقاهرة دافئ مائل للحرارة على شمال الصعيد حار بالنسبة لمثل هذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.