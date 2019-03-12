التموين تكشف عن ملامح منظومة الخبز الجديدة.. كارت مشحون فلوس

Advertisements

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور على المصيلحى، عن ملامح تطبيق منظومة الخبز الجديدة، التي تعكف الوزارة خلال الوقت الراهن على دراسة تطبيقها خلال المرحلة القادمة.

التموين تكشف عن ملامح منظومة الخبز الجديدة

أكد وزير التموين خلال كلمته، التي ألقاها أمام “اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري”، أن منظومة دعم الخبز الجديدة، سوف تقوم على فكرة الدعم النقدي المشروط، كما يتم تطبيقه مع السلع المدعمة.

Advertisements

وأوضح، “أن بطاقات التموين بدلًا من أن يكون مسجل عليها عدد أرغفة الخبز المدعم، سوف يكون الكارت مشحون فلوس، بقيمة عدد أرغفة الخبز المستحقة لكل مواطن”.

وأضاف إلى، “أنه حتى يتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة، لابد من حساب إجمالي دعم الخبز، وتقسيمه على عدد المواطنين المستفيدين من منظومة الدعم”.

وأكد وزير التموين، “ما يحدث في صرف السلع خلال الوقت الراهن، حيث يتم صرف السلع بقيمة تقارب من 50 جنيهًا مصريًا لكل مواطن، مقيد على بطاقة التموين، بحد أقصى أربعة أفراد، ويتم صرف 25 جنيهًا مصريًا لفردين في البطاقة التي تزيد عن أربعة أشخاص بإجمالي مائتين وخمسين جنيه، يشتري بهم المواطن سلع من واحد وعشرين سلعة مدرجة من قبل وزارة التموين لبقالي التموين”.

المصيلحي: لا يمكن تحويل الدعم السلعي لدعم نقدي كاش خلال الوقت الراهن

وأكد علي المصيلحي، “لا يمكن تحويل الدعم السلعي إلى نقدي كاش، في الوقت الراهن، وخصوصًا أن تلك الخطوة سوف تساهم في رفع معدلات التضخم الاقتصادي”، وأضاف، “إن الدعم النقدي أكثر كفاءة من المشروط، ولكنه أقل فاعلية”.

وأوضح إن “الدعم النقدى المشروط يعد هام جداًّ، من أجل الحفاظ على ثبات الأسعار، والمواطن سوف يحصل على الرغيف بـ 5 قروش فقط، في المنظومة الخبز الجديدة”.

وأضاف، “عندما يوفر المواطن الخبز، وسوف يتم صرف بدل نقاط له سوف يوفر قيمة حقيقية، ولن يضحك عليه أحد”، وأوضح، “تلك المنظومة حينما يتم تطبيقها سوف تساهم في تقليل الاستهلاك بنسبة مئوي تصل إلى 10% بما يعادل مليون طن قمح، كما سوف يتوقف بيع الخبز في الأسواق”.

وأوضح المصيلحي، “يتم بيع كيلو العيش بقيمة 30 قرش خلال الوقت الحالي، ولكن بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة لن يبيع المواطن الخبز، لأن قيمة الرغيف الواحد سوف تكون أعلى من قيمة الكيلو عند استبداله”.

وأوضح، “وقتها كل المخابز سوف تشتغل على الشعرة، ومن يبيع الدقيق، ويقوم بضرب بطاقات التموين، وهي الأماكن التي بها مستودعات، ولديها مخابز مثل :الجيزة، وقنا، وأسوان، والبحيرة لن يتمكنوا من تكرار هذا مرة أخرى”.

أقرا المزيد التموين توضح حقيقة وقف الدعم عن أسر السجناء