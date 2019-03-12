كامل الوزير: لن ألجأ للمالية لتطوير منظومة النقل

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صرح وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، عن أول قراراته التي سوف يتخذها بعد أن تولى وزارة النقل، وأكد أن أول تلك القرارات هو العمل على تغيير لوائح العمل داخل وزارة، وجميع الهيئات التابعة لها، وشركاتها، وأكد أن هذا التغيير من أجل مكافأة المجتهدين، ومعاقبة المقصرين بالقانون.

جاءت تصريحات وزير النقل، خلال لقائه مع الصحفيين، وأعلن الوزير ، “هستفيد من كل الناس، لا هرفد حد، ولا همشي حد، وكل من هو جدير بثقة المصريين مستمر معنا”.

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وشدد وزير النقل على عزمه على النهوض بكافة قطاعات النقل في جمهورية مصر العربية من خلال العاملين في الوزارة، وأكد، “مفيش في قاموسي شركة بتخسر، كنت أتراس 3 آلاف شركة في الهيئة الهندسية، وهحاول أن كل شركة تدخل وفرة مالية لنفسها، ولباقي قطاعات الدولة”.

كما صرح وزير النقل الجديد أنه سوف يزور محطة مصر، اليوم الثلاثاء، من أجل شد أزر كافة العاملين عقب حادث حريق قطار مصر الذي وقع فيها، مع نهاية شهر فبراير السابق.

وأكد الوزير خلال لقائه الصحفي، “سوف تكون هناك منظومة نقل جديرة بالاحترام، ولن نلجأ إلى وزارة المالية من أجل تطوير منظومة النقل بمصر”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن الفريق كامل الوزير، قد أدى اليمين الدستورية أمام رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، كوزيرًا للنقل والمواصلات.

وافق البرلمان المصري بالإجماع على تعيين الفريق كامل الوزير، وزيرًا للنقل والمواصلات، خلفًا للدكتور هشام عرفات، الذي تقدم باستقالته عقب حادث حريق قطار محطة مصر.

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