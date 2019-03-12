إغلاق الطريق الساحلى بـ مطروح حتى رأس الحكمة.. تعرف على الأسباب

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قامت الإدارة العامة للمرور، تحت رئاسة مدير المرور اللواء عصام شادى، بإغلاق الطريق الساحلي، بسبب وجود الشبورة المائية الكثيفة، التي تعيق الرؤية.

وتم إغلاق مسافة أقل من 10 متر بطول 95 كيلو، بدءًا من سيدى عبدالرحمن، حتى طريق رأس الحكمة في نطاق محافظة مرسى مطروح، بسبب انعدام الرؤية لوجود الشبورة المائية الكثيفة تفاديًا لوقوع الحوادث على الطريق.

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وأعلنت الإدارة العامة للمرور، عن إغلاق الطريق في الاتجاهين، وأهابت إدارة المرور التزام الجميع بقرار الغلق إلى حين وضوح الرؤية مرة ثانية، تفاديًا لوقوع أى حوادث مرورية، وسط تدعيم الطريق كافة الخدمات المرورية.

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