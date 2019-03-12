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تعرف على عقوبة النصب عن طريق مكاتب العمل الوهمية، حيث يطمح العديد من الشباب المصري، من الفئة التي تبحث عن فرص عمل بالخارج، من أجل تحقيق طموحاتهم وأحلامهم، ولكن تصطدم طموحات تلك الفئة من الشباب في الحصول على فرصة عمل بالخارج مع جشع النصابين، الذين يحتالون عليهم بدعوى توفير فرص عمل بالخارج، وفي النهاية الأمر يحصلون على أموال الشباب دون وجه حق.

عقوبة النصب عن طريق مكاتب العمل الوهمية

أوضح أحمد إبراهيم مرسي المحامى والخبير القانونى، إن العقوبات التي تم إقرارها من قبل القانون للمتهمين فى تلك القضايا، حيث قال، “إن المتهمين بقضايا الاحتيال على الشباب بدواعي توفير فرص عمل بالخارج، يواجهون اتهامات بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، وهى تكفى تبعًا للقانون كجنحة، ويتم إحالتها إلى النيابة العامة ثم يتم إحالتها إلى محكمة الجنح”.

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وتابع أحمد إبراهيم مرسي، “ومن العقوبات التي أقر القانون للمتهمين فى مثل تلك القضايا، الحبس مدة تتراوح ما بين شهر حتى ثلاثة سنوات تبعًا للمادة رقم 336 من قانون العقوبات، وتحدد العقوبة تبعًا لظروف الدعوى، وعدد الشباب الذين وقعوا ضحايا للمتهمين”.

عقوبة الشروع في النصب

أوضح الخبير القانوني أن هناك فرق بين جريمة النصب والاحتيال وبين جريمة الشروع في النصب، التي تختلف عنها أيضا في مدة العقوبة حيث أن عقوبة جريمة الشروع فى النصب، تقتضي الحبس مدة تتراوح ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين”.

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