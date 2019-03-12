التعليم تعلن عن موعد ظهور نتائج اختبارات مسابقة العقود للمعلمين

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أعلن نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشؤون المعلمين الدكتور محمد عمر، “إن الوزارة لم تعلن أى نتائج متعلقة، بالمعلمين الذين قد أدوا اختبارات مسابقة المعلمين للعقود المؤقتة حتى الوقت الراهن”.

وأضاف الدكتور محمد عمر، “من المتعين أن يتم الإعلان عن نتائج مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين خلال الأيام القليلة القادمة، ليتم الشروع في تدريب المعلمين، الذين سوف يتسلمون العمل على أن يتم تكليفهم بشكل مباشر فور الإعلان عن النتيجة”.

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المتعين أن يتم الانتهاء من اختبارات مسابقة العقود المؤقتة للمعلمين خلال الساعات القليلة القادمة، وأوضحت الوزارة “أن قرابة واحد وسبعين ألف معلم قد أدوا الاختبارات المؤقتة بمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين، وسوف تقتصر مدة العقود مع المعلمين على الفصل الدراسي فقط من العام الدراسي الجاري 2018/ 2019”.

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