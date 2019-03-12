الخميس آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات

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صرحت وزارة التضامن الاجتماعى عن آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات، وهو يوم الخميس القادم.

قررت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والى، مد فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء مناسك فريضة الحج لعام 1440هـ/ 2019، حتى يوم الرابع عشر من شهر مارس الجاري لعام 2019، بعد أن كان مقرراً أن يتم إغلاقه خلال 7 مارس.

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وأكدت الدكتورة غادة والي، أن هذا القرار جاء من أجل إتاحة فرصة بشكل أكبر أمام المواطنين المصريين الراغبين فى التقدم إلى حج الجمعيات، ليتمكنوا من التسجيل عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.

وأشارت إلى، “أن بعثة حج الجمعيات لهذا العام 1440 هـ/ 2019م، قد خصص لها ما يقرب من 12 ألف تأشيرة إلى أعضاء الجمعيات الأهلية، ممن تنطبق عليهم شروط التقدم”، وأضافت الوزيرة، “أن نهاية شهر مارس الجاري لعام 2019، سوف يشهد إجراء القرعة الإلكترونية المركزيةً عبر البوابة لاختيار الحجاج الفائزين تبعاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية، والتى تم تحديدها تبعًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة”.

شروط حج الجمعيات

أن يكون العضو مسجلاً في إحدى الجمعيات الأهلية.

أن يكون العضو مسددًا للاشتراك السنوى للجمعية.

أن تكون الجمعية قد مر على قيدها عامين على الأقل فى 1/1/2019م.

لم يوقع على الجمعية أي جزاءات بسبب مخالفات ثبتت بحقها.

قواعد التقدم للحج لعام 1440 هـ/ 2019م

تسجيل الطلبات عبر بوابة الحج الموحدة المصرية.

لا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة سواء، “حج الداخلية، أو الجمعيات الأهلية، أو السياحة”.

يتم إجراء القرعة الإلكترونية عبر البوابة مركزية من أجل اختيار الحجاج الفائزين وفقاً لحصة الحج المخصصة لكل محافظة، والتى تم تحديدها تبعًا لنسبة تعداد السكان بكل محافظة.

أسعار المستويات الـ 4 لحج الجمعيات

أعلن المدير التنفيذى للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعى أيمن عبد الموجود، عن أسعار المستويات الأربعة الخاصة بحج الجمعيات، وهي كالتالي:

المستوى الأول لفنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، و 5 نجوم في المنطقة المركزية الشمالية بالمدينة المنورة، بقيمة 105 آلاف جنيهًا مصريًا، وتخصص المؤسسة نسبة 10% ؜ فقط من التأشيرات لهذا المستوى المتميز.

المستوى الثاني فنادق 4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 750 مترًا بمكة المكرمة و5 نجوم بالمنطقة المركزية الشمالية بحد أقصى 300 متر بالمدينة، وقيمته 90 ألف جنيه.

المستوى الثالث فنادق 3 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 800 متر من الحرم المكي، و4 نجوم بالمنطقة المركزية بحد أقصى 300 متر من الحرم النبوي، بقيمة 80 ألف جنيهًا مصريًا.

المستوى الرابع والمستوى الرابع فنادق مصنفة بالمنطقة المركزية تبعد بنحو 1200 متر عن الحرم المكى، و 3 نجوم بالمنطقة المركزية للحرم النبوي بحد أقصى 300 متر بالمدينة، بقيمة 70 ألف جنيهًا مصريًا، وتقدم كل الفنادق وجبتى الإفطار والغداء.

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