التعليم العالي تستعد لتنسيق 2019/ 2020 بـ طباعة الدليل لطلاب الثانوية العامة

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بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في الشروع في إجراءات تنسيق القبول في الجامعات للعام الجديد 2019/ 2020، في إنجاز العديد من العمليات اللوجستية مثل طباعة الملفات، والمطبوعات الخاصة بأعمال مكتب التنسيق.

شملت أعمال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاصة بانطلاق تنسيق العام الجديد، العمل على طباعة الدليل الخاص بتنسيق لطلاب الثانوية العامة، وكذلك العمل على إنجاز كافة التجهيزات، والأعمال الخاصة بالمراحل المتنوعة، وكافة التجهيزات الخاصة باختبارات القدرات.

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صرح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى السيد عطا، “أنه لا جديد في تنسيق العام الجديد 2019/ 2020، وأنه سوف يتم العمل بكافة القواعد المنظمة الخاصة بتنسيق العام السابق، ومن بينها أن يكون التنسيق على ثلاثة مراحل، وأن يتم حجز اختبارات القدرات بشكل إلكتروني”.

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