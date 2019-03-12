الأرصاد: طقس اليوم دافئ وغدًا يشهد تحولًا ملحوظًا في درجات الحرارة

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صرح الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن غدا الثلاثاء يشهد ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة التى تشهدها البلاد، هذه الأيام حيث تزيد درجات الحرارة عن معدلاتها لتصبح العظمى بالقاهرة 27 درجة.موضحًا أنه مع حلول يوم الأربعاء المقبل سوف تشهد البلاد تحولا ملحوظا فى حالة الطقس.

وأضاف “عبدالعال” أن غدًا الأربعاء تتراجع درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات، مع وجود نشاط مكثف للرياح حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتي تصل في بعض المناطق إلى حد العاصفة، خاصة على السواحل الشمالية، مع توافر الفرص لسقوط الأمطار هناك، وتمتد حتى الوجة البحرى، وقد تصل للقاهرة.

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وفي النشرة الدورية التي تٌصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية يوميًا، توقع خبراء الطقس أن يسود البلاد اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، طقس معتدل على السواحل الشرقية مائل للدفء على السواحل الغربية دافئ على الوجه البحري والقاهرة مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون كثيفة على بعض الطرق، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين ذكر خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ووفق ما جاء في نشرة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 13 27

شبين الكوم 12 26

طنطا 11 25

دمنهور 10 24

الإسكندرية 10 24

بلطيم 13 24

مطروح 09 24

السلوم 08 25

سيوة 06 27

بورسعيد 13 21

دمياط 14 21

الزقازيق 13 25

الإسماعيلية 12 27

السويس 11 26

العريش 10 24

رفح 09 23

رأس سدر 11 24

نخل 04 28

نويبع 16 27

طابا 12 26

كاترين 05 22

الطور 15 25

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 15 26

مرسى علم 14 26

الفيوم 11 27

بني سويف 11 27

المنيا 10 28

أسيوط 09 28

سوهاج 09 29

قنا 10 30

الأقصر 10 31

أسوان 12 32

أبوسمبل 13 31

الوادي الجديد 12 30

شلاتين 16 28

أبورماد 16 27

رأس حدربة 17 26

حلايب 17 26

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس على عدد من المدن والعواصم العربية:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 35

المدينة 15 29

الرياض 10 26

المنامة 17 23

أبوظبي 16 25

الدوحة 14 26

الكويت 11 25

دمشق 05 20

بيروت 14 20

عمان 08 20

القدس 10 20

غزة 12 21

بغداد 10 25

مسقط 20 24

صنعاء 09 25

الخرطوم 21 37

طرابلس 10 17

تونس 08 18

الجزائر 10 18

الرباط 10 23

نواكشوط 19 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 07 16

أسطنبول 07 16

إسلام آباد 10 20

نيودلهى 16 28

جاكرتا 24 29

بكين 01 15

كوالامبور 27 34

طوكيو 08 17

أثينا 07 19

روما 02 17

باريس 04 12

مدريد 03 18

برلين 02 07

لندن 04 10

مونتريال -07 01

موسكو -06 02

نيويورك 02 13

واشنطن 01 15