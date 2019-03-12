تعرف على تفاصيل قانون مخالفات البناء.. يناقشه البرلمان اليوم

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قال خالد عبد العزيز فهمي ، عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب ، ونائب دار السلام في محافظة القاهرة ، اليوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس من العام الحالي ٢٠١٩ ، إن هناك خلطا لدى البعض ، بين مخالفات اشتراطات البناء التي ينظمها قوانين البناء ، وبين تغيير الاستخدام لبعض المنشآت السكنية ، والتي يصدر بها قرارات من الجهات المختصة ، في مقابل رسوم.

وأكد عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب ، أن أهم المواد التي تم التداول فيها أمس الإثنين في مجلس النواب ، كانت خاصة بتغيير التخصيص وتقييم أوضاع الأنشطة التجارية والإدارية ، التي يتم ممارستها بالمخالفة بإقامتها في منشآت سكنية.

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ولفت نائب دار السلام في محافظة القاهرة ، أن هناك حزمة من الضوابط والالتزامات وضعت ، بهدف عدم الإخلال بالأحكام والقرارات المنظمة لأعمال البناء ، والمحلات الصناعية والتجارية ، موضحا أن أهم المواد التي تم إعادة مداولاتها ، هي الخاصة بشخص مقدم الطلب ، ومن يدفع في مقابل التصالح.

وزاد خالد عبد العزيز فهمي ، أنه هو المستفيد من طلب التصالح ، وأن الشخص المتظلم عليه أن يقدم جميع أوراقه الثبوتية في دعاوى الإلزام على المالك ، موضحا أن من أهم ما تم إعادة تناوله اليوم ، المادة الخاصة بصرف المبالغ التي سوف يتم تحصيلها ، وذلك بصرف نسبة 40% على الصرف الصحي والمرافق ، خاصة وأنها السبب الرئيسي للأمراض كافة ، خاصة الخطيرة ، فضلا عن صرف 22% على إسكان الشباب الاجتماعي.

واستكمل عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب ، أن النواب أكدوا أن هذه النسب عادلة ومتزنة ، وتعود على المواطن في حياتة المعيشية والصحية ، موضحا أنه سيتم أخذ الرأي النهائي لمشروع القانون ، صباح اليوم الثلاثاء.