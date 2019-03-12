تعليم القيادة بدون تصريح في المراكز الغير معتمدة بالمرور.. يعرضك للحبس

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احتوى قانون المرور الجديد على مجموعة من المواد التي تعد رادعة، وتم إدراجها كل فئة منها تحت شريحة معينة، تضمنت العقوبات، ودفع الغرامات المالية، وهناك عقوبة الحبس لمرتكب بعض المخالفات.

تعليم القيادة بدون تصريح في المراكز الغير معتمدة.. يعرضك للحبس

أقرت المادة رقم 79 من قانون المرور الجديد على مخالفات من الشريحة الرابعة، حيث تضمنت التالي: “يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، ودفع غرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات”.

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عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأى من ركابها

تندرج مخالفة عدم استخدام حزام الأمان لقائد المركبة أو لأي من ركابها ضمن الشريحة الثانية من قانون المرور الجديد، وأقرت المادة رقم 77 من القانون على التالي: “خصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه”.

قيادة مركبة فى الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة

كما تضمن قانون المرور الجديد في المادة رقم 79 مخالفة قيادة مركبة في الطريق تضر بالصحة العامة أو البيئة، التي اندرجت تحت الشريحة الرابعة، وهي كالتالي: “مخالفة على السائق يتم خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة حال ارتكابها، إضافة إلى الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 4 آلاف جنيه، أو إحدى العقوبات”.

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