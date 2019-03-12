التموين: فتح باب التظلمات للمحذوفين في المرحلة الثانية أول إبريل

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صرح الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية لنظم المعلومات و التوثيق، اليوم الثلاثاء، الموافق 12 مارس، أن الوزارة قررت إعادة فتح باب التظلمات للمواطنين ممن تم حذفهم خلال المرحلة الثانية من التنقية بعد أن انطبقت عليهم معايير الحذف ضمن غير المستحقين للدعم التمويني، في الأول من أبريل المقبل، حيث سيتم إغلاقه في الـ 15 من مارس الجاري لبحث من تقدموا بتظلمات بسبب حذفهم في المرحلة الأولى للتنقية، مضيفًا أن وزير التموين الذكتور علي المصيلحي قد أكد أن باب التظلمات “مفتوح ليوم الدين”.

وأوضح مدكور، أن السبب وراء غلق الوزارة لباب التظلمات في الـ 15 من الشهر الجاري وحتى الأول من أبريل يرجع إلى البت في التظلمات المقدمة خلال الفترة منذ الأول من مارس وحتى الـ 15.

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وتابع أن الوزارة لم تحدد بعد آلية تلقي تظلمات المرحلة الثانية في أبريل ، موضحًا: “لم نحدد هل تقتصر على الموقع الإلكتروني دعم مصر مثل تظلمات مارس الجاري أم سيتم تلقيها عبر مكاتب التموين”.

جدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد وضعت بعض المعايير المحددة للمرحلة الثانية من حذف غير المستحقين للدعم، وقع الاختيار عليها وفقًا لقدرة الأفراد على الاستهلاك وهي: “استبعاد كل من يزيد استهلاكهم من الكهرباء عن 650 كيلو وات / شهريًا أو من يزيد استهلاكه للهاتف المحمول عن 800 جنيه / شهرياً، وتقدر المصاريف المدرسية لأحد أبنائه بـ 30 ألف جنيه / سنويًا أو أكثر، ومن لديه سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث، فضلًا عن شاغلي الوظائف العليا”.