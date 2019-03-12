الصحة تحظر المرضى من إنهاء قرارات نفقة الدولة.. لـ توكلها إلى مندوبين

Advertisements

حظرت وزارة الصحة والسكان المرضى أو ذويهم من قيامهم بإنهاء “قرارات العلاج على نفقة الدولة” من قبل المجالس الطبية المتخصصة التابعة إلى الوزارة، على أن يتولى مندوب عن كل مستشفى إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بقرارات العلاج للمرضى .

وأعلن مصدر مسؤول في وزارة الصحة والسكان، “إن إدارة المستشفيات المتعاقدة على تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة توفد مندوب عنها من أجل العمل على إنهاء القرارات من قبل المجالس الطبية، على أن يتم تسجيلها عبر الشبكة الإلكترونية للعلاج على نفقة الدولة، ويتم التعامل مع الصور الإلكترونية للقرارات الخاصة بالعلاج على نفقة الدولة لحين وصول الصور الورقية”.

Advertisements

وأشار المصدر إلى، “أن قرار العلاج على نفقة الدولة يستغرق صدوره أقل من ثمانية وأربعين”، وأكد “أن هناك تطوير كبير وشامل لكافة الخدمات الطبية”، وأوضح، “أن المريض لم يعد يتحمل أى فوارق مالية من أجل الحصول على خدمة العلاج على نفقة الدولة”.

أقرا المزيد تعرف على.. عقوبة النصب عن طريق مكاتب العمل الوهمية