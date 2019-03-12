الأرصاد: إحذروا طقس الأربعاء.. تدهور الرؤية وعواصف رملية وسقوط أمطار

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجودية، منذ قليل بيانًا حذرت فيه المواطنين من طقس غدًا الأربعاء الموافق 13 مارس 2019، حيث ذكرت توقعات الخبراء أن يسود طقس غير مستقر، تنشط فيه الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، تصل لحد العاصفة أحيانًا، مما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضاف بيان هيئة الأرصاد الجوية، أن الطقس سوف يشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، خاصة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

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وعن حالة البحرين، ذكر خبراء الطقس في البيان الصادر عن الهيئة ، أنه بالنسبة لحالة البحر، فيسود طقس مضطرب جدًا بالبحر المتوسط، ويصل ارتفاع الأمواج من 4 إلى 5 مترًا، وتسوده رياح سطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة للبحر الأحمر، فيسود طقس معتدل وارتفاع الموج من 1.5 إلى 2، وتسوده رياح سطحية جنوبية شرقية.

وعن درجات الحرارة : القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 11 درجة، وقنا العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 32 درجة والصغرى 16 درجة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا الأربعاء على مدن ومحافظات الجمهورية :