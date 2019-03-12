لعدم تعيينه بالهيئة.. مسجل خطر يشعل النار في قطار بمنطقة الشرابية

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قامت أجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية المصرية بإلقاء القبض على مسجل خطر بسبب قيامه بإضرام النيران في أحد القطارات أثناء توقفه بورشة “أبو غاطس”، إنتقاماً لعدم تعيينه في هيئة السكة الحديد في منطقة الشرابية.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت قسم شرطة محطة سكك حديد القاهرة إخطار عن نشوب حريق، وانبعاث الأدخنة بشكل كثيف من سقف العربتين الأخيرتين من تشكيل إحدى القطارات، في مخزن بورش أبو غاطس القائم في دائرة قسم الشرابية بمحافظة القاهرة.

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وقد تم تشكيل فريق من البحث من قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى التابعين إلى الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ، وأسفرت الجهود الأمنية عن تحديد هوية مرتكب الواقعة وهو “مسجل شقى خطر”، ويدعى “أيمن م. ع” البالغ من العمر 47 عامًا، بائع متجول، ويقيم في دائرة قسم شرطة الساحل بمحافظة القاهرة.

وقد سبق اتهام المتهم فى عشرين قضية، منها جرائم قتل، وحريق عمد ، سرقة متنوعة، مخدرات ، هروب من المراقبة، وحيازة سلاح بدون ترخيص”، عقب تقنين الإجراءات الأمنية ونصب عدد من الأكمنة الأمنية تمكن رجال الأمن من إلقاء القبض عليه، وبمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة ، وعلل ذلك لسابقة تقدمه لشغل وظيفة في هيئة السكة الحديد، وقد تم رفض طلب تعيينه.

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