Advertisements

تعرف على شروط المرافق لكبار السن في حج القرعة لعام 1440 هـ/ 2019 م، حيث توجد مجموعة من الشروط التي لابد من توافرها في مرافق كبار السن الفائزين في حج القرعة لهذا العام.

شروط المرافق لكبار السن في حج القرعة لعام 1440 هـ/ 2019 م

يشترط فى الفائز بحج القرعة ضمن نسبة 10% اصطحاب مرافق واحد فقط “ذكر أو أنثى” فى حالة تجاوزه سن الـ 70 عامًا.

مراعاة شروط السن، والمحارم من أقاربه حتى الدرجة الرابعة.

وفى حالة كون مقدمو الطلب كلاهما أكبر من سن 70 عامًا يجوز على سبيل الاستثناء إضافـة مرافق ثالث لهما على أن يكون المرافق فى جميع الأحوال قـادراً على رعايته الحاج من الناحية العمرية والصحية.

تطبيق كافة شروط الاستثناء للمرافق السابق ذكرها.

يتم استبدال المرافق فى حالة عدم توافر الشروط ويتم مناظرته .

ويجدر هنا الإشارة أنه قد جرى تلقى طلبات التقديم إلى حج القرعة لهذا العام 1440 هـ/ 2019 م، حتى يوم 11 مارس السابق، تمهيداً لإجراء القرعة العلنية للإعلان عن الفائزين بحج القرعة لهذا العامن، وسوف يتم إجراء فعاليات القرعة في مديريات الأمن.

Advertisements

أقرا المزيد الخميس آخر موعد لتلقي طلبات الحصول على تأشيرة حج الجمعيات