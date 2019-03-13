التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس.. تعرف عليها

Advertisements

أعلنت الجلسة العامة للبرلمان المصري أمس الثلاثاء، تحت رئاسة الدكتور على عبد العال، بإحالة “مشروع قانون الحكومة المصرية” الذي نص على تعديل بعض من أحكام القانون الصادر تحت رقم 182 لعام 1960، والخاص “مكافحة المخدرات، وتنظيم استعمالها، والاتجار فيها”، إلى لجنة برلمانية مشتركة مكونة من، “لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب الشؤون الصحية”.

التعديلات التشريعية الجديدة للتصدى لتعاطى الاستروكس

إضافة الجواهر المخدرة التخليقية ذات الأثر التخديري، أو الضار بالعقل، أو الجسد، أو الحالة النفسية والعصبية، إلى القانون بعدما كانت غير مدرجة، والعمل على تغليظ العقوبة الخاصة لتصل إلى الإعدام.

التصدى بشكل حاسم لمشكلة انتشار المخدرات بكافة صورها، وخصوصًا المستحدثة منها.

شكلت تلك الأنواع من المخدرات خلال الفترة الأخيرة، في تكون ظاهرة خطيرة تلقى بظلالها الضارة على المجتمع المصري بشكل عام، وعلى الشباب بشكل خاص.

نصت تعديلات مشروع القانون على، “أنه يعاقب بالإعدام لكل من جلب، أو صدّر جواهر تخليقية ذات أثر تخديري، أو ضار بالعقل، أو الجسد، أو الحالة النفسية والعصبية”.

كما جاء في تعديل مشروع القانون التالي: “يعاقب بالسجن المؤبد ودفع الغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيهًا مصريًا، ولا تزيد على 500 ألف جنيهًا مصريًا، لكل من حاز أو أحزر بقصد الاتجار بالجواهر المشار إليها”.

كما نص مشروع القانون على عقوبة السجن المشدد، ودفع الغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيهًا مصريًا، ولا تزيد على 200 ألف جنيهًا مصريًا، إذا كانت الحيازة والإحراز بقصد التعاطي.

نص مشروع القانون أيضًا على، “السجن والغرامة التى لا تقل عن 500 ألف جنيهًا مصريًا، ولا تزيد على 100 ألف جنيهًا مصريًا، إذا كانت الحيازة أو الإحراز بغير قصد من القصود”.

كما نص التعديل أيضا على، “أنه يعاقب بالسجن المشدد، والغرامة التى لا تقل عن 200 ألف جنيهًا مصريًا ولا تزيد على 300 مائة ألف جنيهًا مصريًا، كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطى الجواهر التخليقية أو سهل تقديمها للتعاطي”.

كما نص القانون على، “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 جنيهًا مصريًا، ولا تجاوز 10 آلاف جنيهًا مصريًا، لكل من ضُبط فى مكان أعد، أو هيأ لتعاطى الجواهر المخدرة أو التخليقية، وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك”.

أقرا المزيد “التضامن” تٌنظم حملة «حياتك تهمنا» ضد أضرار «الفودو والاستروكس» بالجامعات

Advertisements