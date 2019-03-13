“الأرصاد” تحذر مرضى الصدر من طقس اليوم وغدًا بسبب العواصف الترابية

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حذر الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من أجواء الطقس غير المستقر الذي تشهده البلاد اليوم الأربعاء وغدًا ، ونصحهم بضروة توخي الحذر من هذا الطقس السيء الذي يضرب البلاد.

وفي تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء، الموافق 13 مارس، نصح رئيس هيئة الأرصاد، أصحاب الأمراض الصدرية والتنفسية بالابتعاد تمامًا عن الأتربة والمناطق المكشوفة المعرضة للرياح، والتوجه إلى الطبيب مباشرة حال شعورهم بالتعب، كما طالبسائقي المركبات بضرورة توخي أقصى درجات الحذر عند القيادة خاصة أثناء انخفاض الرؤية الأفقية وتطبيق تعلميات المرور بكل دقة.

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وطالب الدكتور أحمد عبدالعال، الصيادين والعاملين في الملاحة، بضرورة توخي أقصى درجات الحذر خاصة ملاك المراكب الصغيرة عند نزول البحرين الأحمر و المتوسط لعمليات الصيد وخلافه نظرًا لارتفاع الموج في البحرين والتقلبات الجوية الحالية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد أعلنت توقعاتها لطقس اليوم الأربعاء، حيث ذكرت في نشرتها الدورية التي تصدر يوميًا أن اليوم يسود طقس غير مستقر، ويكون هناك نشاط مكثف للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء، والتي تصل لحد العاصفة أحيانًا، وهو ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس معتدل شمالًا، مائل للدفء على شمال الصعيد، وإن ظل حارًا بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا، وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري قد تمتد إلى القاهرة.

وذكر الخبراء أنه نظرًا للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أغلب الأنحاء تتدهور الرؤية الأفقية على الطرق وتضطرب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.

وعن حالة البحرين ذكر خبراء الأرصاد أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة جدًا وارتفاع الموج فيه من أربعة أمتار إلى خمسة أمتار والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية شرقية.

ووفق ما جاء في نشرة الأرصاد الجوية يعرض لكم موقع “مصر 365” بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 13 مارس، على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 15 20

شبين الكوم 14 20

طنطا 14 19

دمنهور 09 18

الإسكندرية 09 18

بلطيم 13 19

مطروح 10 18

السلوم 07 17

سيوة 06 19

بورسعيد 15 20

دمياط 14 20

الزقازيق 12 21

الإسماعيلية 12 23

السويس 13 23

العريش 07 25

رفح 08 24

رأس سدر 13 24

نخل 08 26

نويبع 18 27

طابا 14 26

كاترين 05 19

الطور 12 26

شرم الشيخ 18 27

الغردقة 17 28

مرسى علم 17 28

الفيوم 12 21

بنى سويف 11 21

المنيا 10 21

أسيوط 10 23

سوهاج 11 26

قنا 13 30

الأقصر 14 32

أسوان 16 32

أبوسمبل 13 30

الوادي الجديد 12 28

شلاتين 20 30

أبو رماد 18 29

راس حدربة 19 26

حلايب 22 27

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 13 مارس، على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 23 35

المدينة 17 30

الرياض 16 27

المنامة 17 23

أبوظبى 17 25

الدوحة 16 25

الكويت 13 25

دمشق 05 21

بيروت 12 20

عمان 05 20

القدس 06 20

غزة 12 22

بغداد 11 25

مسقط 20 25

صنعاء 10 26

الخرطوم 20 37

طرابلس 10 17

تونس 11 20

الجزائر 08 18

الرباط 08 21

نواكشوط 18 32

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق 13 مارس، على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 04 14

إسطنبول 06 10

إسلام آباد 10 21

نيودلهى 15 26

جاكرتا 24 30

بكين 03 15

كوالالمبور 23 35

طوكيو 04 16

أثينا 08 12

روما 03 14

باريس 06 12

مدريد 02 15

برلين 05 08

لندن 07 10

مونتريال -01 03

موسكو -07 -01

نيويورك -01 08

واشنطن 00 11