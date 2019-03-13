اليوم ظاهرة مناخية لم تحدث من قبل والأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الشتاء

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أعلن رئيس هيئة الأرصاد الجوية الدكتور أحمد عبدالعال، إن حالة الطقس في جمهورية مصر العربية اليوم الأربعاء تشهد ظاهرة مناخية جديدة لم تحدث من قبل.

الأرصاد: اليوم ظاهرة مناخية لم تحدث من قبل

أوضح الدكتور أحمد عبدالعال، خلال تصريحات صحفية صادرة عنه اليوم، “أن فصل الربيع بدأ اليوم، قبل موعده المقرر في الحادي والعشرين من شهر مارس من كل عام”.

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الأرصاد تكشف عن موعد انتهاء الشتاء

وأضاف، “أن نهاية فصل الشتاء قبل موعده، وبداية الربيع جاءت نتيجة التغيرات التي طرأت على الظواهر المناخية التي تتعرض لها الدولة المصرية خلال الفترات السابقة”.

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية، “أن الظواهر الجوية المصاحبة مع بداية فصل الربيع تتمثل في نشاط للرياح، إلى جانب تراجع درجات الحرارة بعد الموجة الحارة التي تعرضت لها الدولة المصرية خلال الأيام السابقة، لتعود درجات الحرارة إلى معدلتها الطبيعية لتكون عند درجة 20 على محافظة القاهرة”.

كما أوضح “مع بداية فصل الربيع اليوم الأربعاء، توجد فرص لسقوط الأمطار على مناطق السواحل الشمالية، وعلى محافظات الوجه البحري، تصل الأمطار خفيفة إلى محافظة القاهرة”.

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