بعد تكرار حوادثها.. الطيران يمنع عبور أو هبوط طائرات بوينج بالأجواء المصرية

أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية عن قرارها بمنع عبور أو هبوط وإقلاع للطائرات من “طراز البوينج B737 /Max”، من المطارات والأجواء المصرية.
وقد قامت سلطة الطيران المدني بإصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وجاء هذا القرار كقرار احترازي من أجل سلامة الركاب والطيران المدني، عقب الحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة الذي وقع في العاشر من شهر مارس الجاري لعام 2019، بعد حادث سابق له وقع قبلها ولم يتم توضيح السباب إلى الوقت الراهن المسبب لتلك الحوادث.
نص بيان سلطة الطيران المدني
صرحت سلطة الطيران المدني في بيان رسمي، “جاري عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة و وكالات السلامة المعنية”.
ويجدر هنا الإشارة إلى أن “شركة مصر للطيران”، لا تمتلك هذا الطراز من طائرات “البوينج B737/max”، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية استخدامه في تطوير أسطولها الجوي، ولا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز بالسجل المصري الخاص بالطائرات.
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