بعد تكرار حوادثها.. الطيران يمنع عبور أو هبوط طائرات بوينج بالأجواء المصرية

Advertisements

أعلنت سلطة الطيران المدني المصرية عن قرارها بمنع عبور أو هبوط وإقلاع للطائرات من “طراز البوينج B737 /Max”، من المطارات والأجواء المصرية.

وقد قامت سلطة الطيران المدني بإصدار إعلان سلامة على جميع دول العالم، وجاء هذا القرار كقرار احترازي من أجل سلامة الركاب والطيران المدني، عقب الحادث الطائرة الإثيوبية المنكوبة الذي وقع في العاشر من شهر مارس الجاري لعام 2019، بعد حادث سابق له وقع قبلها ولم يتم توضيح السباب إلى الوقت الراهن المسبب لتلك الحوادث.

Advertisements

نص بيان سلطة الطيران المدني

صرحت سلطة الطيران المدني في بيان رسمي، “جاري عمل تقييم لسلامة تشغيل هذا الطراز مع سلطات الطيران المدني الدولية والشركة المصنعة للطائرة و وكالات السلامة المعنية”.

ويجدر هنا الإشارة إلى أن “شركة مصر للطيران”، لا تمتلك هذا الطراز من طائرات “البوينج B737/max”، ولا يأتي ضمن خططها المستقبلية استخدامه في تطوير أسطولها الجوي، ولا يوجد أي طائرة مسجلة من هذا الطراز بالسجل المصري الخاص بالطائرات.

أقرا المزيد بعد تكرار حوادث طائرات بوينغ.. 3 إرشادات لمعرفة طراز الطائرة التي حجزت عليها