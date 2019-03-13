القوى العاملة بالقليوبية تعلن عن فرص عمل بمرتبات تصل إلى 2500 جنيه

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أعلنت مديرية القوى العاملة بالقليوبية، عن توافر عدد 194 فرصة عمل بالمحافظة للذكور والإناث بـ5 منشآت صناعية، بأجر يتراوح من 1200 إلى 2500 جنيه، وسوف تتلقى مديرية القوى العاملة طلبات راغبي العمل .

ومن ناحيته ذكر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الأربعاء، الموافق 13 مارس، أن المديرية قد وفرت فرص العمل هذه إسهامًا في الحد من مشكلة البطالة بالمحافظة، مشيرا إلى أن الفرص متوفرة في شركات لتصنيع الملابس.

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وخلال بيان له أكد “سعفان” إن المهن المطلوبة، عمال تشطيب، أوفر، تعبئة، مساعد قص، محاسب، عمال سنجر، أورلية، فرش القص، عمال خدمات، مكواة، عمالة مساعدة، مسئول علاقات خارجية، بائع، استيوارد، عمال أسانسير، ومهن لا تشترط مؤهلًا، وأخرى دبلوم صنايع وتجارة ومؤهل متوسط وعالٍ.

ومن ناحيته، لفت فتحي دسوقي، مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إلى أن جميع فرص العمل المتاحة يتم التأمين الاجتماعي لمن يلتحق بها، مشددًا على أنه يتم متابعة التعيين مع المنشآت طبقا لتعليمات وزير القوى العاملة أولا بأول وعرض استمارة (1) تأمينات عليه شهريًا بفرص العمل التي تم تعيينها.

وأوضح مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية، إن تقديم الطلبات لتلك المهن يبدأ من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى استيفاء العدد المطلوب، مضيفًا أن مواعيد تقديم الطلبات من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، ما عدا الجمعة والسبت، وتقدم باليد إلى إدارة بحوث العمالة بمديرية القوى العاملة بالقليوبية ” بنها- كورنيش النيل- الفلل- بجوار ديوان عام المحافظة، أو مكاتب التشغيل التابعة لمحل سكن الراغبين في العمل تسهيلًا عليهم.