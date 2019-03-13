Advertisements

قام محافظ القاهرة بزيارة تفقدية لمشروع أهالينا 1، القائم في مدينة السلام، والذي يعد واحد من المشروعات السكنية الجديدة، التى تم افتتاحها من قبل رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي منذ 3 شهور فى إطار المشروعات التى تقيمها محافظة القاهرة، من أجل نقل سكان المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية، إلى مجتمعات آمنة.

وأثنى محافظ القاهرة خلال زيارته على جهود القوات المسلحة فى العمل على تنفيذ تلك المشروعات الخدمية في محافظة القاهرة فى زمن قياسي، وأشاد بجهود القوات المسلحة في التغلب على كافة المعوقات والصعوبات التي واجهت إقامة المشروع .

Advertisements

تضمن مشروع أهالينا 1، إقامة 25 عمارة سكنية، بإجمالي عدد وحدات سكنية تصل إلى 1064 وحدة، تتضمن الوحدة 3 غرف، وصالة، وحمام، ومطبخ مفروشة بالكامل بالأثاث، بها أجهزة وأدوات الكهربائية اللازمة.

تضمن أيضا مشروع أهالينا على إقامة 104 محل مع إقامة مول تجاري، وإقامة مدرسة، وإقامة مركز طبى، وإقامة مسجد، وإقامة مسطحات خضراء، وأماكن انتظار مخصصة للسيارات، وجارى العمل على تسليم المستحقين لها تبعًا للجدول الزمني.

وأكد المحافظ على الانتهاء من تسليم ما يقارب من 147 حالة من المرحلة الاولى من إجمالي 167 مستحق في المرحلة الأولى ، وجاري العمل على استكماله.

القاهرة تعلن عن موعد البدء بمشروع أهالينا 2

أوضح محافظ القاهرة، بأن المنطقة المركزية العسكرية قد بدأت بشكل فعلي في التجهيز من أجل إقامة مشروع أهالينا 2، المقام على مساحة تصل إلى ما يقارب من 15 فدان.

وأكد المحافظ على وضع المخطط التفصيلي لمشروع أهالينا 2 بالتعاون مع “جامعة عين شمس”، وتم وضع كافة التفاصيل عن عدد العمارات والوحدات المقرر تنفيذها خلال المشروع.

مشروع أهالينا 2

تضمن المشروع إقامة 34 عمارة سكنية من 12 طابق بكل طابق أربع وحدات سكنية.

إقامة 176 محل تجارى، بمساحة 45 م2 للمحل.

إقامة 4 مولات تجارية مطلة على محور ترعة الطوارئ.

إقامة مدرسة تعليم اساسى تضم 33 فصل تعليمى.

إقامة مسجد.

إقامة كنيسة.

إقامة مناطق خضراء.

إقامة أماكن انتظار مخصصة سيارات.

إقامة مركز شباب على مساحة 7300 م2 لخدمة المشروعين أهالينا (1) ،(2).

من المقرر انتهاء المشروع خلال عام.

أعرب محافظ القاهرة عن خالص شكره وتقديره لكافة الكيانات الاقتصادية الكبرى، ولجميع رجال الأعمال الوطنيين الذين ساهموا بإقامة المشروع من أجل توفير مسكن ملائم، وآمن لقاطني المناطق العشوائية الخطرة، والعمل على القضاء على العشوائيات بما يضمن حياة كريمة، والعمل على الارتقاء بمحافظة القاهرة، والارتقاء بسكانها .

وخلال الجولة التفقدية التي قام بها محافظ القاهرة، تم تسليم أربعة أسر من المستحقين وحداتهم السكنية مفروشة بشكل كامل وسط فرحة عارمة من السكان المنتقلين إلى مشروع أهالينا 1.

أقرا المزيد محافظة القاهرة استبعاد بعض المواطنين من مشروع أهالينا.. تعرف على الأسباب