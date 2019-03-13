محافظ القاهرة: مقار الاستفتاء على التعديلات الدستورية جاهزة

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كشف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اليوم الأربعاء، الموافق 13 مارس، أنه جاري الآنتهاء من الاستعدادات التنفيذية لتجهيز المقار الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الحدث هام ويستلزم اتخاذ كافة الاستعدادات.

وشدد المحافظ على نوابه ورؤساء الأحياء بضرورة الاستعداد لهذا الحدث من خلال تجهيز المقار والمراكز الانتخابية حتى لا نفاجىء بتحديد الموعد دون الاستعداد له.

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كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع الذي عقده اليوم، أهم ما تم إنجازه خلال الأيام الماضية، ومن ضمنها الاحتفال بيوم الشهيد مشيدًا بدور شهداء القوات المسلحة والشرطة العظيم والتضحيات التى بذلوها فى إعلاء شأن الوطن ورفع كلمته.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال أنه سيتم خلال الأيام المقبلة الاحتفال بعيد الأم التى تعتبر عماد الأسرة فهى التى أنجبت رجالا يدافعون عن الوطن.